WHO: Khủng hoảng kéo dài đang khiến trật tự xã hội tại Dải Gaza sụp đổ

Ngày 7/8, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo tình trạng khủng hoảng kéo dài tại Dải Gaza đang khiến trật tự xã hội sụp đổ, đồng thời kêu gọi thiết lập các hành lang nhân đạo nhằm sơ tán những người cần được chăm sóc y tế khẩn cấp khỏi khu vực này.

Phát biểu tại một buổi họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Tedros cho biết: “Người dân tại Gaza thiệt mạng không chỉ vì đói hay bệnh tật, mà còn trong quá trình tuyệt vọng tìm kiếm lương thực."

Theo thống kê, kể từ ngày 27/5 đến nay, hơn 1.600 người thiệt mạng và gần 12.000 người bị thương khi tiếp cận các điểm phân phát lương thực.

Người đứng đầu WHO nhấn mạnh, người dân tại Gaza hiện gần như không thể tiếp cận các dịch vụ cơ bản, phải liên tục sơ tán và đang đối mặt với tình trạng phong tỏa lương thực kéo dài. Tình trạng suy dinh dưỡng lan rộng, số ca tử vong liên quan đến thiếu ăn đang gia tăng. Riêng trong tháng 7, gần 12.000 trẻ em dưới 5 tuổi được ghi nhận mắc suy dinh dưỡng cấp tính. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay.

Trong bối cảnh quá tải dân cư và điều kiện nước sạch, vệ sinh xuống cấp, dịch bệnh tiếp tục lây lan và tác động nghiêm trọng đến trẻ nhỏ.

Ngày 29/7, Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã ra tuyên bố chung cảnh báo Dải Gaza đang đối mặt với nạn đói toàn diện, khi các chỉ số về lương thực và dinh dưỡng tiếp tục xấu đi.

Ông Tedros cho biết từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10/2023, WHO đã hỗ trợ sơ tán được 7.522 bệnh nhân khỏi Gaza, tuy nhiên hiện vẫn còn hơn 14.800 bệnh nhân cần được chăm sóc y tế chuyên sâu. Ông kêu gọi thêm nhiều quốc gia tích cực tiếp nhận bệnh nhân và đẩy nhanh hoạt động sơ tán qua mọi hình thức khả thi.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã gửi thư kêu gọi Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) triệu tập một cuộc họp bất thường nhằm ứng phó với "thảm họa nhân đạo" đang diễn ra tại Dải Gaza.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran, bức thư được gửi tới Tổng Thư ký OIC Hissein Brahim Taha, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud.

Iran đề xuất cuộc họp tập trung vào việc phối hợp viện trợ nhân đạo khẩn cấp, xây dựng lập trường chung và biện pháp thực tế nhằm chấm dứt "các hành động quân sự của Israel," cũng như bảo vệ quyền của người dân Palestine.

Trong thư, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh: “Những gì đang xảy ra tại Gaza không đơn thuần là một cuộc khủng hoảng nhân đạo, mà là hành động có hệ thống đối với một cộng đồng bị phong tỏa. Mức độ và tính chất của các hành động này đòi hỏi phản ứng khẩn cấp và phối hợp”./.

Nội các an ninh Israel thông qua kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza Hai nguồn tin Chính phủ Israel cho biết mọi nghị quyết của Nội các an ninh đều cần được toàn thể Nội các phê chuẩn và phiên họp này dự kiến diễn ra sớm nhất vào ngày 10/8.