Xung đột Hamas-Israel: Israel khởi động chiến dịch ở ngoại ô thành phố Gaza

Ngày 15/8, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các binh sỹ thuộc Sư đoàn 99 đã bắt đầu triển khai hoạt động tại khu vực Zeitun, nằm ở vùng ngoại ô thành phố Gaza, đánh dấu lần đầu tiên quân đội tiến vào khu vực này kể từ khi công bố các chiến dịch mới nhằm chiếm đóng thành phố.



Theo IDF, các binh sỹ đang tiến hành rà soát chất nổ, tiêu diệt các tay súng và tháo dỡ cơ sở hạ tầng của Phong trào Hồi giáo Hamas cả trên mặt đất lẫn dưới lòng đất. Trong quá trình hoạt động, lực lượng Israel đã tấn công và phá hủy một công trình được gài bẫy chứa vũ khí.



Cùng lúc, Không quân Israel cũng tham gia chiến dịch, phối hợp với lực lượng mặt đất để tấn công các mục tiêu quân sự và tiêu diệt các tay súng Hamas.

Trước đó cùng ngày, IDF thông báo đã hoàn tất việc phong tỏa một mạng lưới đường hầm dài 7 km ở khu vực Beit Hanun thuộc Dải Gaza, sau chiến dịch kéo dài suốt 4 tuần do lực lượng Công binh thuộc Bộ Tư lệnh miền Nam chỉ huy.



Tuyên bố của IDF nêu rõ chiến dịch bao gồm việc bơm hơn 20.000 m3 vật liệu san lấp thông qua một hệ thống chuyên dụng được thiết lập dọc theo khoảng 4,5 km - từ khu vực biên giới gần Netiv HaAsara đến trung tâm tuyến đường hầm ngầm.



IDF nhấn mạnh chiến dịch đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Tiểu đoàn Beit Hanun của Hamas và hạn chế năng lực tác chiến của lực lượng này.



Trong diễn biến liên quan cùng ngày, kênh truyền hình Channel 12 của Israel đưa tin, theo tài liệu mật mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp nhận, Phong trào Hồi giáo Hamas có thể đã thay đổi lập trường trong các cuộc đàm phán trao đổi con tin và sẵn sàng chấp nhận một “thỏa thuận một phần.”

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông Netanyahu đã nhận tài liệu này hôm 14/8, trong đó nêu rõ lập trường mới của Hamas phù hợp với đề xuất của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Đề xuất bao gồm việc trả tự do cho 10 con tin còn sống và bàn giao thi thể của 18 con tin đã thiệt mạng, đổi lại một lệnh ngừng bắn 60 ngày và việc thả một số tù nhân Palestine.



Nguồn tin của Channel 12 cho hay tiến trình đàm phán lần này có thể diễn ra nhanh hơn trước, trong đó Hamas sẽ sớm phản hồi vào tuần tới. Tài liệu trên được chuyển đến Thủ tướng Netanyahu chỉ vài giờ sau khi Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Israel (Mossad) David Barnea gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani tại Doha để thúc đẩy tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, theo các tuyên bố trước đó của Mossad, lựa chọn về một “thỏa thuận một phần” - không bao gồm việc trả tự do cho toàn bộ con tin - từng bị “loại bỏ hoàn toàn.”



Trong tuyên bố ngày 14/8, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh 5 nguyên tắc của Israel trong việc chấm dứt chiến tranh, gồm: triệt tiêu năng lực quân sự của Hamas; đưa toàn bộ con tin - cả còn sống lẫn đã thiệt mạng - trở về; phi quân sự hóa Dải Gaza; ngăn chặn sản xuất và buôn lậu vũ khí; duy trì kiểm soát an ninh của Israel tại Gaza, kể cả vùng đệm an ninh; và thành lập một chính quyền dân sự thay thế, không thuộc Hamas hay Chính quyền Palestine (PA).



Trong khi đó, Qatar và Ai Cập tiếp tục đóng vai trò trung gian, xây dựng khuôn khổ đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh và trả tự do cho toàn bộ con tin. Tuy nhiên, khả năng đạt được một thỏa thuận một phần, chỉ bao gồm 10 con tin, hiện vẫn chưa bị loại trừ./.



LHQ quan ngại kế hoạch xây dựng khu định cư mới của Israel tại Bờ Tây Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi Israel dừng kế hoạch xây dựng các khu định cư tại khu vực E1 thuộc Bờ Tây bị chiếm đóng, cảnh báo đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, khoét sâu căng thẳng.