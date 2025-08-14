Israel nêu 5 nguyên tắc hậu xung đột tại Gaza, EU phản đối thay đổi lãnh thổ

Ngày 14/8, Thứ trưởng Ngoại giao Israel Sharren Haskel cho biết việc thành lập một chính quyền dân sự không do Israel điều hành, hoạt động hòa bình tại Dải Gaza là một trong 5 nguyên tắc then chốt của Chính phủ Israel để chấm dứt xung đột.

4 nguyên tắc còn lại gồm: trả tự do cho các con tin vẫn bị giam giữ ở Dải Gaza; Phong trào Hồi giáo Hamas giao nộp vũ khí; phi quân sự hóa hoàn toàn Dải Gaza và Israel duy trì quyền kiểm soát an ninh tối cao.

Trong khi đó, theo tờ Times of Israel, các nhà trung gian Ai Cập đã khởi động vòng đàm phán mới với Hamas tại Cairo.

Cuộc đối thoại này nhằm hồi sinh tiến trình đàm phán về con tin bị đổ vỡ hôm 24/7. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận hiện vẫn chỉ dừng ở mức sơ bộ, chưa đi sâu vào các chi tiết cụ thể về khuôn khổ ngừng bắn.

Các nhà ngoại giao Ai Cập đang nỗ lực thúc đẩy một đề xuất ngừng bắn kéo dài 60 ngày, với kỳ vọng có thể chuyển thành thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn khi các bên đạt được đồng thuận về các điều khoản chi tiết.

Đáng chú ý, Hamas đã thể hiện thiện chí khi bày tỏ mong muốn nhanh chóng trở lại bàn đàm phán về tình hình Gaza trong cuộc gặp với phía Ai Cập tại Cairo.

Ngược lại, Israel vừa bác bỏ khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn một phần với Hamas trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn tại Dải Gaza.

Cùng ngày, người phát ngôn Ủy ban châu Âu cho biết Liên minh châu Âu (EU) bác bỏ mọi thay đổi lãnh thổ liên quan tới Israel và Gaza nếu không thuộc khuôn khổ một thỏa thuận chính trị./.

Israel bác đề xuất ngừng bắn một phần với Phong trào Hamas Một quan chức cấp cao của Israel nhấn mạnh lập trường cứng rắn khi tuyên bố sẽ chỉ đàm phán với điều kiện tiên quyết là Hamas phải trả tự do cho toàn bộ 50 con tin hiện đang bị giam giữ.