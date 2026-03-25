Syria nhập hơn 5.000 tấn khí đốt để đảm bảo nguồn cung năng lượng

Công ty Dầu khí Syria (SPC) đã dỡ hơn 5.000 tấn khí đốt tại cảng Banyas trong tuần này, như một phần nỗ lực đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định cho quá trình phục hồi kinh tế sau nhiều năm nội chiến.

Cụ thể, hôm 23/3, tàu chở khí Gas Milano cập cảng với 2.705 tấn khí đốt, tiếp đó là tàu Premier dỡ hàng vào ngày 24/3 với hơn 2.324 tấn. Toàn bộ các lô hàng đã được chuyển vào các bể chứa của Sở Khí đốt Banyas.

Một quan chức cho Hãng thông tấn Arập Syria biết rằng nhiều tàu chở khí đốt khác đang neo đậu tại cảng Địa Trung Hải, chờ đến lượt dỡ hàng với tổng sức chứa gần 11.000 tấn.

Bộ Năng lượng Syria và SPC đặt mục tiêu tăng cường dự trữ khí đốt chiến lược trên khắp các tỉnh, trong bối cảnh đất nước đang dần thoát khỏi cuộc nội chiến kéo dài hơn một thập kỷ.

Các cơ sở hạ tầng trọng yếu, trong đó có đường ống dẫn dầu dài 850 km nối Banyas với Kirkuk của Iraq, cùng nhiều đập nước, cầu đường và nhà máy điện, đã bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh./.

