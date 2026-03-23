Iraq đẩy nhanh việc rút quân của liên minh do Mỹ dẫn đầu

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani cho biết nước này sẽ đẩy nhanh quá trình giải thể liên quân quốc tế chống thánh chiến do Mỹ dẫn đầu.

Theo kế hoạch ban đầu, sứ mệnh của liên quân quốc tế - được thành lập từ năm 2014 để chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 9/2026.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Corriere Della Sera của Italy, đăng tải ngày 23/3, Thủ tướng Sudani khẳng định Iraq và các đồng minh đã thống nhất rút ngắn thời hạn này.

Ông nhấn mạnh khi không còn sự hiện diện của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ, việc giải thể các phe phái vũ trang trong nước sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Quyết định rút quân sớm được đưa ra trong bối cảnh Iraq đang bị cuốn vào vòng xoáy xung đột tại Trung Đông, đặc biệt sau các cuộc không kích của Israel và Mỹ nhằm vào Iran hồi cuối tháng Hai vừa qua.

Tình hình khu vực trở nên căng thẳng khi các nhóm vũ trang ủng hộ Iran liên tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ tại Iraq, dẫn đến các cuộc không kích trả đũa nhắm trực tiếp vào các nhóm này.

Sự hiện diện của quân đội nước ngoài, đặc biệt là các cố vấn Mỹ, lâu nay đã gây tranh cãi giữa Chính phủ Iraq và các nhóm vũ trang ủng hộ Iran. Trong khi Chính phủ Iraq muốn độc quyền quản lý vũ khí và yêu cầu các nhóm này giải giáp, các phe phái vũ trang lại lấy lý do sự hiện diện của binh sỹ nước ngoài để duy trì kho vũ khí riêng.

Hiện, các cố vấn quân sự của liên quân chỉ còn đồn trú tại khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Tiến trình rút quân đã đạt được những bước tiến quan trọng khi giai đoạn đầu tiên kết thúc vào tháng Một vừa qua. Song song với đó, liên quân cũng đang trong quá trình rút khỏi nước láng giềng Syria và đã bàn giao lại các căn cứ cho lực lượng Chính phủ Syria quản lý./.

