Iraq đẩy nhanh việc rút quân của liên minh do Mỹ dẫn đầu

Thủ tướng Iraq cho biết nước này sẽ thúc đẩy rút sớm lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu, coi đây là bước cần thiết để giảm căng thẳng với các nhóm vũ trang và tăng quyền kiểm soát an ninh quốc gia.

Minh Tâm
Thủ tướng Iraq al-Sudani. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Thủ tướng Iraq al-Sudani. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani cho biết nước này sẽ đẩy nhanh quá trình giải thể liên quân quốc tế chống thánh chiến do Mỹ dẫn đầu.

Theo kế hoạch ban đầu, sứ mệnh của liên quân quốc tế - được thành lập từ năm 2014 để chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 9/2026.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Corriere Della Sera của Italy, đăng tải ngày 23/3, Thủ tướng Sudani khẳng định Iraq và các đồng minh đã thống nhất rút ngắn thời hạn này.

Ông nhấn mạnh khi không còn sự hiện diện của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ, việc giải thể các phe phái vũ trang trong nước sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Quyết định rút quân sớm được đưa ra trong bối cảnh Iraq đang bị cuốn vào vòng xoáy xung đột tại Trung Đông, đặc biệt sau các cuộc không kích của Israel và Mỹ nhằm vào Iran hồi cuối tháng Hai vừa qua.

Tình hình khu vực trở nên căng thẳng khi các nhóm vũ trang ủng hộ Iran liên tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ tại Iraq, dẫn đến các cuộc không kích trả đũa nhắm trực tiếp vào các nhóm này.

Sự hiện diện của quân đội nước ngoài, đặc biệt là các cố vấn Mỹ, lâu nay đã gây tranh cãi giữa Chính phủ Iraq và các nhóm vũ trang ủng hộ Iran. Trong khi Chính phủ Iraq muốn độc quyền quản lý vũ khí và yêu cầu các nhóm này giải giáp, các phe phái vũ trang lại lấy lý do sự hiện diện của binh sỹ nước ngoài để duy trì kho vũ khí riêng.

Hiện, các cố vấn quân sự của liên quân chỉ còn đồn trú tại khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Tiến trình rút quân đã đạt được những bước tiến quan trọng khi giai đoạn đầu tiên kết thúc vào tháng Một vừa qua. Song song với đó, liên quân cũng đang trong quá trình rút khỏi nước láng giềng Syria và đã bàn giao lại các căn cứ cho lực lượng Chính phủ Syria quản lý./.

(TTXVN/Vietnam+)
Tàu di chuyển tại eo biển Hormuz. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran khẳng định chưa phong tỏa eo biển Hormuz

Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ eo biển Hormuz chưa bị phong tỏa và hoạt động hàng hải vẫn diễn ra tại tuyến đường huyết mạch này, song Tehran áp dụng các biện pháp cần thiết trong tình hình xung đột.

Một cơ sở lọc dầu của BAZAN. (Ảnh: AFP)

Israel đối mặt với rủi ro về an ninh năng lượng

Nếu nguồn cung khí đốt tiếp tục bị gián đoạn, cơ sở lọc dầu có thể phải chuyển sang sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng, qua đó làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu cho cả công nghiệp và sinh hoạt.

Những tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ bắt đầu xây dựng khuôn khổ đàm phán với Iran

Bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ gắn với các điều kiện then chốt như mở lại eo biển Hormuz, kiểm soát chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, cũng như hạn chế hỗ trợ cho đồng minh trong khu vực.