Xung đột tại Trung Đông: Tàu chở hàng phát nổ do vật thể lạ tại UAE

Ngày 22/3, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết một vật thể lạ đã gây ra vụ nổ gần một tàu chở hàng rời ở ngoài khơi bờ biển Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Hiện không có thương vong nào được báo cáo.

UKMTO đã nhận được báo cáo về một sự cố cách Sharjah 28km về phía Bắc, trong đó "một tàu chở hàng rời đã báo cáo về một vụ nổ do một vật thể lạ không xác định gây ra ở khoảng cách rất gần tàu."

Cùng ngày, Chính phủ Ba Lan cho biết hàng chục thủy thủ nước này nằm trong số các thủy thủ đoàn trên những con tàu đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz, sau khi Iran phong tỏa tuyến đường thủy chiến lược này.

Bộ Cơ sở hạ tầng Ba Lan cho biết hiện có 24 thủy thủ nước này đang làm việc trên các tàu bị mắc kẹt tại đây. Ngoài ra, hơn chục thủy thủ khác, được tuyển dụng thông qua các công ty môi giới, cũng đang ở trong khu vực.

Theo bộ trên, các thủy thủ làm thuê cho các chủ tàu thuộc Hiệp hội Chủ tàu Ba Lan và Hiệp hội các Công ty vận tải biển Ba Lan. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết chưa ghi nhận báo cáo nào về tình trạng nguy hiểm trực tiếp đối với các công dân Ba Lan tại khu vực.

Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu, đã bị gián đoạn kể từ cuối tháng Hai, sau khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran khiến Tehran đáp trả bằng việc phong tỏa và tấn công các tàu đi qua khu vực.

Việc phong tỏa eo biển Hormuz đã khiến giá dầu toàn cầu tăng mạnh, buộc nhiều quốc gia phải sử dụng nguồn dự trữ chiến lược nhằm giảm thiểu tác động kinh tế./.

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ ra 'tối hậu thư' buộc Iran mở lại eo biển Hormuz Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của Iran, bắt đầu từ cơ sở lớn nhất nếu Iran không hoàn toàn mở eo biển Hormuz.