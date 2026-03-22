Iran có thể dùng phương tiện phóng không gian để tăng tầm bắn tên lửa

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, Iran có thể đã sử dụng phương tiện phóng không gian để triển khai tên lửa đạn đạo tấn công đảo Diego Garcia.

Đảo Diego Garcia - nơi đặt căn cứ quân sự của Anh tại Ấn Độ Dương - nằm cách Iran gần 4.000km.

Trước đây, Iran giới hạn tầm bắn của chương trình tên lửa đạn đạo ở mức khoảng 2.000km, song các quan chức Mỹ cho rằng hệ thống phóng vệ tinh của Tehran có thể góp phần mở rộng đáng kể phạm vi này.

Chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh Justin Bronk ước tính phương tiện phóng không gian Simorgh của Iran có thể mang lại tầm bắn xa hơn, “đổi lại là độ chính xác ở giai đoạn cuối có thể giảm.”

Trong khi đó, ông Steve Prest - cựu Chuẩn Đô đốc Hải quân Hoàng gia Anh - cho rằng: “Tên lửa đạn đạo thực chất là tên lửa không gian. Chúng được phóng lên rất cao rồi lao xuống với tốc độ lớn. Nếu bạn có chương trình không gian, bạn cũng sở hữu chương trình tên lửa đạn đạo.”

Ông Prest nhận định các vụ phóng này nhiều khả năng mang thông điệp thách thức, nhằm mục đích chứng tỏ “chúng tôi (Iran) có thể làm được gì” để đáp trả tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng năng lực quân sự của Iran đã bị xóa sổ hoàn toàn.

Ngày 21/3, Iran xác nhận đã phóng tên lửa nhằm vào đảo Diego Garcia, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục đáp trả nhằm vào lợi ích của Washington và các đồng minh.

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, Tehran mô tả vụ phóng nêu trên là “bước đi quan trọng,” cho thấy năng lực tên lửa của nước này có thể vươn xa hơn khu vực Tây Á.

Phía Iran nhấn mạnh hành động này nhằm gửi thông điệp răn đe đối với Mỹ trong bối cảnh xung đột leo thang.

Một quan chức Iran cũng bác bỏ các tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng giảm leo thang, cho rằng thực tế hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực chưa có thay đổi đáng kể và những phát biểu này mang tính “tâm lý chiến.”

Trước đó, ngày 20/3, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định Iran vẫn đang sản xuất tên lửa, qua đó bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng Iran hiện không còn khả năng này.

Hãng thông tấn Fars dẫn lời người phát ngôn IRGC, ông Ali Mohammad Naini, cho biết ngành công nghiệp tên lửa của Iran hiện ở trạng thái tốt và không có dấu hiệu đáng lo ngại.

Ông khẳng định Iran vẫn tiếp tục sản xuất tên lửa ngay cả trong thời chiến và không hề có vấn đề đáng kể nào liên quan đến năng lực dự trữ. Bên cạnh đó, ông Naini cũng nhận định xung đột có thể còn kéo dài và Tehran sẽ tiếp tục cho đến khi “loại bỏ nguy cơ chiến tranh đối với đất nước.”

