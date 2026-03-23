Tàu sân bay USS Gerald R. Ford rời Trung Đông giữa lúc căng thẳng leo thang

Ngày 23/3, USS Gerald R. Ford - tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ - đã quay trở lại căn cứ hải quân Souda Bay trên đảo Crete (Hy Lạp) sau gần 9 tháng triển khai. Con tàu này từng tham gia các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông trong bối cảnh xung đột với Iran leo thang.

Việc tàu USS Gerald R. Ford rút khỏi khu vực được cho là sẽ tạo ra khoảng trống nhất định trong năng lực hỗ trợ quân sự của Mỹ.

Giới chuyên gia nhận định sự vắng mặt của tàu có thể làm giảm mức độ hỗ trợ cho các chiến dịch, dù tác động trước mắt có thể được giảm nhẹ nếu các tàu hộ tống vẫn duy trì hiện diện.

Trước đó, Mỹ và Israel đã tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran từ cuối tháng Hai, kéo theo phản ứng quân sự từ Tehran nhằm vào lãnh thổ Israel và các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Căng thẳng leo thang đã ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh hàng hải, đặc biệt tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ và khí đốt quan trọng của thế giới.

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani khẳng định nước này sẽ không tham gia bất kỳ chiến dịch quân sự nào tại eo biển Hormuz, cho rằng việc vũ trang bảo vệ tàu thuyền có thể kích động phản ứng từ Iran và không giúp cải thiện tình hình hàng hải. Ông nhấn mạnh Iraq không ủng hộ giải pháp quân sự.

Trong khi đó, nhiều quốc gia châu Âu và Nhật Bản đã bày tỏ sẵn sàng tham gia các nỗ lực nhằm bảo đảm an toàn lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, lưu lượng vận chuyển dầu qua khu vực này được cho là đã gần như đình trệ, gây gián đoạn nguồn cung toàn cầu và đẩy giá dầu tăng mạnh.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi, kêu gọi bảo đảm an toàn hàng hải và giảm căng thẳng, đồng thời đề nghị Tehran có biện pháp bảo vệ công dân và tàu thuyền Hàn Quốc trong khu vực.

Seoul cũng yêu cầu công dân tại Trung Đông cân nhắc sơ tán, trong bối cảnh khoảng 70% nguồn cung dầu của nước này phụ thuộc vào khu vực.

Hiện, cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi sát diễn biến tại khu vực, trong bối cảnh nguy cơ lan rộng xung đột, tác động tới an ninh năng lượng toàn cầu ngày càng gia tăng./.

