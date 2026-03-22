Xung đột tại Trung Đông: Jordan đã hứng chịu 240 tên lửa và UAV

Nhà chức trách Jordan ngày 21/3 đã ghi nhận tổng cộng 240 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công lãnh thổ nước này kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát hồi cuối tháng trước.

Theo quân đội Jordan, lực lượng không quân đã đánh chặn và phá hủy 222 mục tiêu, trong khi 18 tên lửa và UAV “lọt lưới” phòng không.

Tuần qua, 36 tên lửa và UAV đã tấn công Jordan, trong đó, 35 mục tiêu đã bị bắn hạ và 1 vụ tấn công không thể ngăn chặn.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích Iran từ ngày 28/2, những cuộc tấn công đã lan rộng ra nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Jordan. Một số vụ tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ, song cũng gây ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng dân sự.

Giới chức y tế Jordan chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào, trong khi 29 người bị thương trước đó đã được xuất viện./.

