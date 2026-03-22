Xung đột tại Trung Đông: Jordan đã hứng chịu 240 tên lửa và UAV

Theo quân đội Jordan, lực lượng không quân nước này đã đánh chặn và phá hủy 222 mục tiêu, trong khi 18 tên lửa và UAV "lọt lưới" phòng không kể từ đầu cuộc xung đột.

Một tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống Vòm sắt đã phá hủy một tên lửa đang bay tới. (Nguồn: AFP)

Nhà chức trách Jordan ngày 21/3 đã ghi nhận tổng cộng 240 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công lãnh thổ nước này kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát hồi cuối tháng trước.

Theo quân đội Jordan, lực lượng không quân đã đánh chặn và phá hủy 222 mục tiêu, trong khi 18 tên lửa và UAV “lọt lưới” phòng không.

Tuần qua, 36 tên lửa và UAV đã tấn công Jordan, trong đó, 35 mục tiêu đã bị bắn hạ và 1 vụ tấn công không thể ngăn chặn.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích Iran từ ngày 28/2, những cuộc tấn công đã lan rộng ra nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Jordan. Một số vụ tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ, song cũng gây ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng dân sự.

Giới chức y tế Jordan chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào, trong khi 29 người bị thương trước đó đã được xuất viện./.

(Vietnam+)
CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel tại Tehran (Iran). (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tuyên bố tập trung tấn công chính quyền Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh, quân đội Israel và hậu phương trong nước vẫn vững mạnh, đồng thời khẳng định chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được toàn bộ mục tiêu đề ra.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi. (Ảnh: AFP)

Iran thẳng thừng bác bỏ "hòa giải nửa vời"

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh rằng, trong khi các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được tiến hành, Mỹ chưa cho thấy sự sẵn sàng hướng tới một giải pháp thực chất giải quyết xung đột.

Tàu chở dầu khí tự nhiên hóa lỏng di chuyển qua eo biển Hormuz về tới cảng Mundra ở Kutch, Ấn Độ ngày 16/3/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

6 quốc gia sẵn sàng hỗ trợ bảo đảm an toàn qua eo biển Hormuz

Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Italy và Hà Lan bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ leo thang xung đột, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay các hành động cản trở tàu thương mại qua eo biển Hormuz, tuyến đường biển chiến lược đối với thương mại dầu mỏ và khí đốt toàn cầu.