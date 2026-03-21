Israel tuyên bố tập trung tấn công chính quyền Iran

Ngày 21/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào Iran sẽ được gia tăng đáng kể trong tuần này, với sự tham gia phối hợp của cả Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) và quân đội Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp đánh giá với các quan chức quân sự, ông Katz khẳng định chiến dịch sẽ tập trung vào "chính quyền Iran và các cơ sở hạ tầng liên quan," với mục tiêu vô hiệu hóa năng lực chiến lược của Tehran và loại bỏ các mối đe dọa an ninh đối với Israel cũng như lợi ích của Mỹ tại khu vực.

Ông nhấn mạnh, quân đội Israel và hậu phương trong nước vẫn vững mạnh, đồng thời khẳng định chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được toàn bộ mục tiêu đề ra.

Cũng trong ngày 21/3, Lực lượng phòng vệ Israel xác nhận một máy bay chiến đấu của Israel đã bị tên lửa phòng không Iran nhắm bắn song không bị trúng đạn và vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

Người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Israel cho biết kể từ khi xung đột bùng phát, đã có nhiều nỗ lực nhằm vào các máy bay chiến đấu của Israel trong không phận Iran, song các phi công đều xử lý thành công. Trong một trường hợp trước đó, một phi công Israel được cho là đã "suýt bị trúng đạn."

Về phía Iran, truyền thông nước này đưa tin các thiết bị bay không người lái của Tehran đã tấn công cơ sở hạ tầng nhiên liệu và vị trí tiếp nhiên liệu máy bay quân sự tại sân bay Ben Gurion, gây gián đoạn hoạt động hàng không. Tuy nhiên, phía Israel chưa đưa ra xác nhận về thông tin này./.

