Xung đột tại Trung Đông: Tây Ban Nha công bố các biện pháp đối phó khẩn cấp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 20/3 đã công bố một loạt biện pháp khẩn cấp nhằm tăng cường khả năng chống chịu trước các tác động kinh tế từ cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng giá cả gia tăng.

Các biện pháp này có tổng trị giá hơn 5 tỷ euro (tương đương 5,75 tỷ USD) và được quy định trong 2 sắc lệnh. Sắc lệnh thứ nhất nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, trong khi sắc lệnh thứ hai tập trung vào việc kiềm chế chi phí nhà ở và tiền thuê đang tăng cao.

Trong số các biện pháp được thông qua tại cuộc họp nội các khẩn cấp có việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 21% xuống còn 10% đối với nhiên liệu ô tô, điện và khí đốt tự nhiên, cũng như giảm thuế đặc biệt đối với các sản phẩm hydrocarbon.

Phát biểu trước báo giới, ông Sanchez thừa nhận các biện pháp này không thể ngăn chặn hoàn toàn tác động của cuộc xung đột đối với kinh tế Tây Ban Nha, nhưng cam kết sẽ làm giảm mức độ tác động tiêu cực và giúp người dân dễ thích ứng hơn.

Trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung toàn cầu, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cho biết chính phủ cũng vạch ra nhiều chiến lược nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, trong đó ưu tiên ổn định, minh bạch và duy trì nguồn cung nhiên liệu.

Theo ông Dissanayake, Sri Lanka tiếp tục nhập nhiên liệu đã tinh chế từ các nhà cung cấp ở Singapore và Ấn Độ theo các thỏa thuận dài hạn. Tuy nhiên, một chuyến hàng vận chuyển 90.000 tấn dầu dự kiến vào ngày 24 và 25/3 đã bị hoãn lại sau cuộc tấn công vào cảng Fujairah, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE). Một chuyến dầu thô khác đã được trao thầu trước đó từ Fujairah cũng không thực hiện được theo kế hoạch.

Để đối phó với tình hình trên, Chính phủ Sri Lanka kêu gọi đấu thầu bổ sung nhiên liệu vào ngày 5/3 để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho tháng 4.

Trong khi đó, một lô hàng dầu thô cũng đã được chốt hợp đồng bàn giao vào tháng 6, sau khi không có nhà cung cấp nào tham gia đấu thầu cho các lô hàng trong tháng 4.

Tổng thống lưu ý trong trường hợp nguồn cung dầu thô không được đảm bảo, Sri Lanka sẽ ưu tiên nhập khẩu các sản phẩm nhiên liệu đã tinh chế để duy trì an ninh năng lượng quốc gia./.

