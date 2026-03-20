Xung đột tại Trung Đông: Iran khẳng định năng lực sản xuất tên lửa

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 20/3, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định Iran vẫn đang sản xuất tên lửa, qua đó bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng Iran hiện không còn khả năng này.

Hãng thông tấn Fars dẫn lời người phát ngôn IRGC, ông Ali Mohammad Naini, cho biết ngành công nghiệp tên lửa của Iran hiện ở trạng thái tốt và không có dấu hiệu đáng lo ngại.

Ông khẳng định Iran vẫn tiếp tục sản xuất tên lửa ngay cả trong thời chiến và không hề có vấn đề đáng kể nào liên quan đến năng lực dự trữ. Bên cạnh đó, ông Naini cũng nhận định xung đột có thể còn kéo dài và Tehran sẽ tiếp tục cho đến khi “loại bỏ nguy cơ chiến tranh đối với đất nước.”

Trước đó, tối 19/3, phát biểu trong cuộc họp báo trực tiếp đầu tiên với giới báo chí nước ngoài kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố: “Sau 20 ngày, tôi có thể nói rằng Iran hiện không còn khả năng làm giàu urani và cũng không còn khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo.”

Đáng chú ý, những thông tin trên được công bố không lâu trước khi IRGC xác nhận ông Naini vừa thiệt mạng trong một cuộc tấn công của quân đội Israel nhằm vào "cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran" tại thủ đô Tehran.

IRGC công bố thông tin trên trang Sepah News của lực lượng này và cho biết Iran vẫn đang duy trì các đợt hỏa lực trả đũa, trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí trong Vùng Vịnh.

Tại Jerusalem, nhiều tiếng nổ đã vang lên trong đêm 19/3. Quân đội Israel cho biết đã xác định được 3 đợt tên lửa từ Iran nhưng hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Một số nước Vùng Vịnh cũng cho biết đang ứng phó các mối đe dọa từ tên lửa và thiết bị bay không người lái do căng thẳng leo thang trong khu vực.

Khói lửa bốc lên tại hiện trường vụ hỏa hoạn ở cơ sở lọc dầu Mina Abdullah của Kuwait. (Ảnh: arabnews/TTXVN)

Theo truyền thông nhà nước Kuwait, nhiều thiết bị bay không người lái đã đánh trúng nhà máy lọc dầu Mina Al-Ahmadi, gây hỏa hoạn nhưng không ghi nhận thương vong.

Một số phân xưởng tại nhà máy đã phải dừng hoạt động để phục vụ công tác xử lý sự cố.

Tại Bahrain, một vụ tấn công đã gây cháy một nhà kho nhưng cũng không gây thương vong.

Truyền thông nhà nước Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đưa tin nước này ghi nhận các mối đe dọa từ Iran. Trước đó, IRGC tuyên bố sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Al-Dhafra của Mỹ ở UAE, đồng thời tấn công các mục tiêu tại Israel.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết lực lượng nước này đã đánh chặn và phá hủy nhiều thiết bị bay không người lái tại miền Đông và miền Bắc chỉ trong vòng vài giờ.

Vài ngày gần đây, Iran gia tăng các đợt tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng tại Vùng Vịnh sau khi Israel không kích mỏ khí đốt lớn nhất thế giới South Pars ở Iran.

Các cơ sở khí đốt Ras Laffan của Qatar và một số nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia và Kuwait đều đã trở thành các mục tiêu bị tấn công, làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn cung năng lượng và gây áp lực kéo tăng lạm phát trở lại ở nhiều nước.

Trong diễn biến liên quan, lực lượng Houthi ở Yemen thông báo đang cân nhắc khả năng phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb đối với các tàu thuyền của những nước bị cho là có hành động chống Iran, Liban, Palestine và Iraq.

Houthi nói rõ đang xem xét mọi kịch bản để hỗ trợ Tehran trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.

Bab el-Mandeb là tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và có vai trò quan trọng đối với thương mại toàn cầu, đặc biệt là vận chuyển dầu khí giữa châu Âu và châu Á./.

