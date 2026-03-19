Israel lần đầu tiên mở rộng tấn công sang miền Bắc Iran

Ngày 18/3, quân đội Israel cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở miền Bắc Iran.

Đây là lần đầu tiên Israel thực hiện các đòn tấn công tại khu vực này kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hôm 28/2.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, công ty năng lượng nhà nước QatarEnergy của Qatar xác nhận cơ sở khí đốt chính của công ty này đã chịu thiệt hại nghiêm trọng sau các vụ tấn công của Iran.

Vụ tấn công diễn ra sau khi Iran tuyên bố sẽ trả đũa tương xứng liên quan tới cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước Cộng hòa Hồi giáo.

QatarEnergy xác nhận Khu công nghiệp Ras Laffan, nằm trên bờ biển phía Bắc của Qatar, là mục tiêu của các cuộc tấn công tên lửa trong tối 18/3.

Các lực lượng khẩn cấp đã được triển khai tới hiện trường để khống chế đám cháy và hiện chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Qatar cũng lên án mạnh mẽ vụ việc, coi đây là hành động leo thang nguy hiểm và đe dọa an ninh nước này.

Cùng ngày, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng cho biết nhà máy xử lý khí đốt Habshan ở nước này đã phải tạm dừng hoạt động sau khi một tên lửa bị đánh chặn, khiến các mảnh vỡ rơi xuống khu vực nhà máy. Không có báo cáo nào về thương vong sau vụ việc./.

