Iran tấn công dồn dập các cơ sở dầu khí chiến lược trong khu vực

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang nghiêm trọng khi các bên gia tăng tấn công trực tiếp vào hạ tầng năng lượng chiến lược, đồng thời mở rộng phạm vi đối đầu trên nhiều mặt trận trong khu vực.

Các cuộc tấn công ngày 19/3 bằng thiết bị bay không người lái (UAV) đã nhằm vào một số cơ sở lọc dầu tại khu vực Vùng Vịnh.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết một UAV đã rơi xuống nhà máy lọc dầu Samref tại thành phố cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ.

Đây là cơ sở quan trọng gắn với tuyến đường ống Petroline - tuyến vận chuyển dầu giúp Saudi Arabia xuất khẩu mà không cần đi qua eo biển Hormuz. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc nhằm đánh giá mức độ thiệt hại.

Cùng ngày, tại Kuwait, các cuộc tấn công bằng UAV đã gây cháy tại 2 nhà máy lọc dầu Mina Abdullah và Mina Al-Ahmadi, với tổng công suất khoảng 800.000 thùng/ngày. Công ty Dầu khí Quốc gia Kuwait cho biết các đám cháy đã được khống chế.

Các vụ việc diễn ra chỉ 1 ngày sau khi cơ sở khí đốt Ras Laffan của Qatar - trung tâm khí đốt lớn nhất thế giới - bị hư hại nặng, trong bối cảnh Iran tiến hành trả đũa sau các cuộc không kích của Israel nhằm vào mỏ khí South Pars.

Qatar hiện đã phải đóng cửa hoàn toàn hoạt động sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), làm dấy lên lo ngại khoảng 20% nguồn cung LNG toàn cầu có thể bị gián đoạn kéo dài.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin các cơ sở khí đốt tại South Pars và Asaluyeh đã bị tấn công, khiến Tehran phát cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào hàng loạt cơ sở năng lượng tại Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đã phát lệnh sơ tán đối với một số tổ hợp dầu khí lớn trong khu vực.

Phát biểu ngày 19/3, người phát ngôn IRGC Ebrahim Zolfaghari khẳng định các đòn trả đũa “vẫn chưa kết thúc” và sẽ gia tăng cường độ nếu các cơ sở năng lượng của nước này tiếp tục bị tấn công.

Giới chức Iran nhiều lần cảnh báo sẽ nhắm vào hạ tầng dầu khí liên quan đến Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Trong khi đó, tại Israel, quân đội nước này cho biết đã phát hiện tên lửa phóng từ Iran nhằm vào lãnh thổ Israel. Nhiều tiếng nổ tiếp tục được ghi nhận tại khu vực Tel Aviv, khi các hệ thống phòng không được kích hoạt đánh chặn.

Giới phân tích nhận định việc các bên chuyển sang tấn công trực tiếp vào hạ tầng năng lượng - lĩnh vực then chốt của kinh tế khu vực và toàn cầu - cho thấy xung đột đang bước vào giai đoạn nguy hiểm hơn, với nguy cơ kéo dài và lan rộng, đặc biệt trong bối cảnh eo biển Hormuz gần như bị tê liệt.

Ở một diễn biến khác, tại Iraq, một nhóm vũ trang thân Iran tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ trong 5 ngày, với điều kiện Israel chấm dứt không kích tại một số khu vực ở Liban. Tuy nhiên, nhóm này cảnh báo sẽ nối lại tấn công nếu các điều kiện không được đáp ứng.

Tình hình khu vực Trung Đông đang đứng trước nguy cơ leo thang toàn diện khi các cuộc tấn công qua lại không chỉ giới hạn ở mục tiêu quân sự mà đã lan sang các cơ sở năng lượng trọng yếu, làm gia tăng rủi ro đối với an ninh năng lượng toàn cầu./.

