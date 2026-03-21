Xung đột tại Trung Đông: Giá dầu Brent tăng gần 9% trong tuần qua

Trong tuần qua, giá dầu thô Brent tăng khoảng 8,8%, trong khi giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm khoảng 0,4%, khi xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá dầu chốt phiên 20/3 tăng mạnh, lên mức cao nhất trong gần bốn năm, khi Iraq tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với tất cả các mỏ dầu do các công ty dầu khí nước ngoài khai thác và xung đột leo thang khi Mỹ cân nhắc điều động thêm binh sỹ tới Trung Đông nhằm tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này.

Giá dầu Brent giao tháng 5/2026 tăng 3,54 USD, tương đương 3,26%, lên 112,19 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Trong khi đó, giá dầu WTI giao tháng 4/2026 tăng 2,18 USD, tương đương 2,27%, lên 98,32 USD/thùng.

Trong các phiên trước, xung đột leo thang đã đẩy giá dầu tăng mạnh. Chốt phiên 17/3, giá dầu Brent tăng 3,21 USD, hay 3,2%, lên 103,42 USD/thùng, còn giá dầu WTI cũng tăng 2,71 USD, hay 2,9%, và lên 96,21 USD/thùng.

Kết thúc phiên 18/3, giá dầu Brent tăng 3,8%, lên mức 107,38 USD/thùng, và tiếp tục tăng 5,6% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 4% vào phiên giao dịch ngoài giờ, sau khi đóng cửa phiên tăng nhẹ 0,1%, lên 96,32 USD/thùng.

Thị trường cũng trải qua phiên 19/3 đầy biến động sau khi Iran tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu năng lượng tại Trung Đông trong đêm. Giá dầu Brent có thời điểm vọt lên 119,13 USD/thùng, áp sát mức đỉnh 3 năm rưỡi thiết lập hôm 9/3.

Nhằm đối phó với tình trạng chi phí nhiên liệu leo thang trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ vào tháng 11 tới, Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực triển khai các biện pháp hạ nhiệt thị trường.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 20/3 đã ra thông báo đặc biệt, cho phép giải phóng khoảng 140 triệu thùng dầu đang bị "mắc kẹt" (do các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, nên không thể tiếp tục giao dịch). Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng để ngỏ khả năng Mỹ sẽ tiếp tục xả kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược.

Tuy nhiên, xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi diễn ra các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở Iran và các hành động đáp trả của nước này nhằm vào các nước láng giềng như Saudi Arabia, Qatar và Kuwait.

Ông John Kilduff, đối tác tại công ty tư vấn đầu tư và quản lý có trụ sở Again Capital, cho rằng đây là kịch bản tồi tệ nhất, khi không có nhiều hy vọng về một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột cũng như việc khôi phục nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Thị trường dầu mỏ đang chuẩn bị cho kịch bản tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài hơn sau các cuộc tấn công và ít nhất vài tuần trước khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại. Ông Ole Hansen, người phụ trách chiến lược hàng hóa tại ngân hàng đầu tư Saxo Bank, cho rằng khả năng giá năng lượng đảo chiều nhanh chóng là không cao do các cơ sở hạ tầng bị thiệt hại.

Các nhà phân tích nhận định giá dầu sẽ vẫn ở mức cao nếu dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz còn bị gián đoạn.

Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol ngày 20/3 cảnh báo có thể mất đến sáu tháng để khôi phục dòng chảy dầu mỏ và khí đốt từ vùng Vịnh./.

