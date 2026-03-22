Mỹ và Israel nghi vấn về vai trò của tân Lãnh tụ tối cao Iran

Các cơ quan tình báo Mỹ và Israel đang tìm kiếm dấu hiệu xác nhận vai trò lãnh đạo của ông Mojtaba Khamenei, trong bối cảnh nhân vật này chưa xuất hiện công khai kể từ khi được xác nhận trở thành Lãnh tụ tối cao mới của Iran.

Trang mạng Axios ngày 21/3 đưa tin Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và cơ quan tình báo Israel (Mossad) cùng các đơn vị liên quan đang theo dõi khả năng ông Mojtaba Khamenei xuất hiện trong thông điệp nhân dịp Nowruz - vốn là thông lệ của Lãnh tụ tối cao Iran, song cuối cùng chỉ có một tuyên bố bằng văn bản được phát hành.

Một quan chức cấp cao Israel cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy ông Mojtaba Khamenei thực sự đang đưa ra các quyết định điều hành, trong khi một quan chức Mỹ mô tả tình hình là “rất bất thường.”

Nguồn tin Mỹ cũng tiết lộ CIA đang kiểm tra tính xác thực và thời điểm chụp các bức ảnh được công bố kèm theo thông điệp Nowruz của ông Mojtaba Khamenei, đồng thời lưu ý việc Tổng thống Masoud Pezeshkian đã xuất hiện qua video, trong khi tân Lãnh tụ tối cao Iran không có động thái tương tự.

Giới chức Mỹ đánh giá việc thiếu vắng sự xuất hiện công khai của ông Mojtaba Khamenei là dấu hiệu đáng chú ý, đặt ra nghi vấn về vai trò thực tế của tân Lãnh tụ tối cao trong bộ máy lãnh đạo Iran hiện nay./.

