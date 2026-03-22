Xung đột tại Trung Đông: Mỹ ra 'tối hậu thư' buộc Iran mở lại eo biển Hormuz

Ngày 21/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu Iran không hoàn toàn mở eo biển Hormuz mà không đe dọa trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm hiện tại, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của Iran, bắt đầu từ cơ sở lớn nhất.

Tuyên bố này thể hiện lập trường cứng rắn của Tổng thống Trump trong việc bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, một tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Ông nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để đáp trả nếu Iran không tuân thủ.

Diễn biến này đẩy căng thẳng lên mức cao mới, khi Mỹ đặt thời hạn rõ ràng và cảnh báo hành động quân sự trực tiếp nếu yêu cầu không được đáp ứng.

Trong khi đó, theo nguồn tin chính trị an ninh Iran được hãng Al Mayadeen dẫn lại, các bên trung gian đã đề xuất phương án chấm dứt xung đột, tuy nhiên Iran đưa ra 6 điều kiện trong khuôn khổ pháp lý mới.

Các điều kiện gồm bảo đảm chiến sự không tái diễn, đóng cửa các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực, bồi thường thiệt hại cho Iran, chấm dứt mọi xung đột khu vực, thiết lập trật tự pháp lý mới tại eo biển Hormuz và truy tố cùng dẫn độ các nhân sự truyền thông bị xem là thù địch.

Nguồn tin này cho biết Iran sẽ tiếp tục chiến dịch nhằm trừng phạt bên bị xem là đối phương cho đến khi đạt được mục tiêu, đồng thời khẳng định các hoạt động đang diễn ra theo kế hoạch đã chuẩn bị từ nhiều tháng trước.

Động thái này cho thấy Iran vẫn giữ lập trường cứng rắn trong đàm phán, đồng thời tìm cách tái định hình trật tự khu vực thông qua các điều kiện mang tính chiến lược.

Cùng ngày, quân đội Israel cảnh báo việc Iran sử dụng tên lửa tầm xa trong cuộc tấn công căn cứ Diego Garcia cho thấy nhiều thủ đô của các nước châu Âu đã nằm trong tầm bắn của Tehran.

Tổng Tham mưu trưởng Eyal Zamir cho biết loại tên lửa mà Iran sử dụng có tầm bắn khoảng 4.000km, đủ để vươn tới các thành phố như Berlin (Đức), Paris (Pháp) và Rome (Italy), đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong xung đột hiện nay.

Trước đó, Iran đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung vào căn cứ quân sự chung Mỹ-Anh trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, cả hai tên lửa đều không trúng mục tiêu, một quả gặp sự cố giữa chừng và quả còn lại bị đánh chặn.

Dù không gây ra thiệt hại, song vụ việc đã làm dấy lên lo ngại trong giới quân sự phương Tây về năng lực thực tế của chương trình tên lửa Iran, vốn trước đây được Tehran tuyên bố giới hạn trong phạm vi khoảng 2.000km.

Truyền thông Iran cũng xác nhận vụ phóng, cho rằng đây là bước đi chứng tỏ năng lực tên lửa của Tehran vượt xa những gì đối thủ từng đánh giá.

Giới phân tích nhận định việc Iran lần đầu triển khai thực tế tên lửa tầm trung với tầm bắn xa hơn công bố có thể làm thay đổi đáng kể cán cân an ninh khu vực và mở rộng phạm vi đe dọa ra ngoài Trung Đông./.

Mỹ tuyên bố làm suy yếu khả năng kiểm soát Eo biển Hormuz của Iran Quân đội Mỹ cho hay khả năng đe dọa tự do hàng hải trong và xung quanh Eo biển Hormuz của Iran đã bị suy yếu, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở này.