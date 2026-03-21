Xung đột tại Trung Đông: Iran hướng tới tập trung vào an sinh xã hội

Ngày 20/3, trong thông điệp chúc mừng nhân dịp lễ Eid al-Fitr-đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan và Tết cổ truyền Nowruz của Iran, tân Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei đã đề cao sự cần thiết của việc nâng cao đời sống người dân và phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia, tập trung vào an sinh và tạo dựng của cải cho xã hội.

Ông đồng thời công bố Năm mới là “năm của nền kinh tế kháng cự trong bối cảnh đoàn kết dân tộc”.

Trong thông điệp, ông Khamenei khẳng định các vụ tấn công gần đây tại Thổ Nhĩ Kỳ và Oman không phải do lực lượng Iran hoặc các đồng minh của nước này thực hiện.

Nhà lãnh đạo Iran cho biết Tehran duy trì quan hệ phù hợp với cả Thổ Nhĩ Kỳ và Oman, đồng thời cảnh báo về chiêu trò của Israel nhằm gây chia rẽ giữa Iran và các nước láng giềng. Ông cũng cho rằng những hoạt động tương tự có thể diễn ra tại các quốc gia khác.

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố quan hệ với các nước trong khu vực, đồng thời kêu gọi Afghanistan và Pakistan cải thiện quan hệ song phương, bày tỏ sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để hỗ trợ tiến trình này.

Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei.

Cùng ngày, trong thông điệp chúc mừng nhân dịp lễ Eid al-Fitr và Nowruz, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Iran không muốn xung đột với các quốc gia Hồi giáo.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, đề cập những căng thẳng gần đây giữa Iran và một số quốc gia Arập sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, ông Pezeshkian nhấn mạnh Iran không có ý định gây bất đồng với các quốc gia Hồi giáo, cũng như không tìm kiếm xung đột với các quốc gia Hồi giáo và coi họ là anh em.

Ông quy trách nhiệm cho Mỹ và Israel về những căng thẳng hiện nay giữa Iran và các quốc gia Hồi giáo trong khu vực. Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề với các nước láng giềng, đề xuất thành lập một cấu trúc an ninh bao gồm các quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông để đảm bảo hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.

Ông cho rằng khu vực không cần sự hiện diện của lực lượng bên ngoài, nhấn mạnh các quốc gia Hồi giáo có thể cùng nhau thành lập một hội đồng Hồi giáo ở Trung Đông để điều chỉnh các mối quan hệ an ninh, kinh tế, văn hóa và chính trị.

Ngày 28/2, Israel và Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Tehran và một số thành phố khác của Iran, khiến lãnh tụ tối cao khi đó của nước này là ông Ali Khamenei cùng nhiều chỉ huy quân sự cấp cao và dân thường thiệt mạng.

Đáp lại, Iran đã triển khai nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel cũng như các căn cứ và lợi ích của Mỹ tại Trung Đông./.

