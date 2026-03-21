IAEA điều tra thông tin cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran bị tấn công

Ngày 21/3, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận đang điều tra thông tin Iran báo cáo cơ sở hạt nhân trọng yếu của nước này tại Natanz bị tấn công.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Rafael Grossi nhấn mạnh trên mạng xã hội X rằng cần “kiềm chế để tránh mọi rủi ro liên quan đến sự cố hạt nhân.”

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết không có dấu hiệu gia tăng mức phóng xạ ngoài khu vực Natanz sau vụ tấn công.

Trong khi đó, quân đội Israel (IDF) đã phủ nhận liên quan vụ tấn công Natanz, khẳng định không tiến hành bất kỳ vụ không kích nào tại khu vực và cho rằng các cuộc tấn công xảy ra trong ngày nhiều khả năng do Mỹ thực hiện.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo rằng trong tuần tới, cường độ các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Iran sẽ tăng đáng kể. Cùng lúc, Bộ Ngoại giao Nga lên án vụ tấn công là “vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.”

Vụ tấn công vào Natanz ngày 21/3 là lần thứ hai cơ sở này bị không kích kể từ khi chiến sự nổ ra. Theo truyền thông chính thức, không có rò rỉ phóng xạ, song việc một mục tiêu nhạy cảm như Natanz tiếp tục bị tấn công cho thấy xung đột đang vượt qua các “lằn ranh đỏ” trước đây.

Cơ sở này, nằm cách thủ đô Tehran khoảng 220 km về phía Đông Nam, là trung tâm làm giàu uranium lớn nhất của Iran và từng nhiều lần trở thành mục tiêu trong các cuộc đối đầu trước đó.

Trong một động thái khác, Iran cáo buộc Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại và tàu chở khách tại Vịnh Persian, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các hành động này tiếp diễn.

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, ông Ebrahim Zolfaghari, cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào tàu dân sự là do Mỹ và Israel thực hiện trong bối cảnh hai nước này “gặp khó khăn trên chiến trường.”

Ông Zolfaghari cảnh báo nếu các cuộc tấn công “nhằm vào tàu dân sự và hành khách” tiếp diễn, Tehran sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả “nghiêm túc.” Hiện chưa có phản hồi chính thức từ phía Mỹ và Israel về các cáo buộc trên.

Cùng ngày 21/3, Tehran xác nhận đã phóng tên lửa nhằm vào căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, một cơ sở quân sự quan trọng cách Iran khoảng 4.000 km.

Iran mô tả vụ phóng là “bước đi quan trọng,” cho thấy khả năng tên lửa vươn xa ngoài khu vực Tây Á và cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công lợi ích của Mỹ và các đồng minh nếu cần.

Một quan chức Iran bác bỏ các phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng giảm leo thang, nhấn mạnh hoạt động quân sự thực tế chưa thay đổi và cảnh báo Washington phải “rút ra bài học lịch sử.”

Tại Iran, thủ đô Tehran cũng trải qua không kích dữ dội qua đêm và sáng 21/3, trong khi ở Iraq, một cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái vào trụ sở tình báo ở Baghdad khiến một sỹ quan thiệt mạng.

Saudi Arabia thông báo đã bắn hạ 20 máy bay không người lái trong vài giờ tại vùng Đông, nơi có các cơ sở dầu khí quan trọng./.

Iran yêu cầu IAEA làm rõ lập trường về các cuộc tấn công cơ sở hạt nhân Iran nhấn mạnh IAEA cần xây dựng các quy trình thanh tra đối với những địa điểm bị không kích, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công có thể gây ra rủi ro môi trường nghiêm trọng.