Nga thực hiện chiến lược mới về phát triển năng lượng hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 20/3, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom), ông Alexey Likhachev, cho biết tập đoàn này đã thành lập Ủy ban Chu trình nhiên liệu hạt nhân Rosatom nhằm xác định chiến lược và chiến thuật phát triển năng lượng hạt nhân 2 thành phần.

Ông Likhachev nói rõ việc mở rộng dòng sản phẩm và tạo ra các hệ thống năng lượng thế hệ thứ 4 độc lập với nguồn nguyên liệu thô (urani tự nhiên), đồng thời xây dựng quy mô lớn các tổ máy điện trong và ngoài nước đòi hỏi phải có phương pháp tiếp cận mới để quản lý toàn bộ chu trình nhiên liệu hạt nhân của hệ thống điện hạt nhân 2 thành phần, với lò phản ứng nhiệt và lò phản ứng neutron nhanh. Vì thế, Rosatom đã thành lập Ủy ban Chu trình nhiên liệu hạt nhân để điều phối công việc này.

Ủy ban bao gồm hầu hết các lãnh đạo cấp cao của Rosatom, đóng vai trò như một hội đồng quản lý urani và đưa ra các quyết định chiến lược, chiến thuật trong lĩnh vực trọng yếu này.

Mục tiêu là đảm bảo và đáp ứng nhu cầu nhiên liệu cho phát điện hạt nhân ngày càng tăng ở trong nước và cũng như cho các dự án, kể cả những dự án ở vùng sâu vùng xa và với các đối tác nước ngoài.

Để đạt được mục tiêu trên, ông Likhachev cho biết Rosatom dự định phát triển năng lực làm giàu urani, sản xuất nhiên liệu và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, cũng như xây dựng và thực hiện chương trình urani quốc gia nhằm giảm mức tiêu thụ urani tự nhiên thông qua các công nghệ chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín, đồng thời mở rộng cơ sở nguyên liệu thô để tăng tỷ lệ sản xuất điện hạt nhân.

Cũng theo ông Likhachev, Nga có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, đủ dùng trong nhiều thập kỷ tới và giữ vị trí hàng đầu trên thị trường urani toàn cầu.

Ông Likhachev cũng nhấn mạnh Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới tận dụng hoàn toàn urani và plutoni từ quá trình tái chế nhiên liệu đã qua sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy điện hạt nhân./.

