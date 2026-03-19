NATO triển khai hệ thống tên lửa Patriot mới tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tăng cường năng lực phòng không tại Thổ Nhĩ Kỳ khi triển khai thêm các hệ thống tên lửa Patriot nhằm bảo vệ không phận nước này trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, một hệ thống Patriot phiên bản PAC-3 mới đã được triển khai tới căn cứ không quân Incirlik ở tỉnh Adana, miền Nam nước này.

Hệ thống do Bộ Tư lệnh Không quân đồng minh của NATO đặt tại Ramstein (Đức) điều động, bổ sung cho hệ thống Patriot do Tây Ban Nha vận hành đã hiện diện trước đó tại khu vực.

Động thái trên diễn ra sau khi một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran hôm 13/3 đã xâm nhập không phận Thổ Nhĩ Kỳ và bị lực lượng phòng không NATO đánh chặn trên khu vực Đông Địa Trung Hải.

Trước đó, Ankara cũng xác nhận NATO đã bắn hạ tổng cộng 3 tên lửa đạn đạo của Iran kể từ khi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel bùng phát từ ngày 28/2.

Song song với việc triển khai tại Adana, NATO trước đó đã bố trí một hệ thống Patriot tại tỉnh Malatya, miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ, gần căn cứ không quân Kurecik, nơi đặt hệ thống radar cảnh báo sớm do quân đội Mỹ vận hành.

Các hệ thống này hiện đang được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu nhằm tăng cường lá chắn phòng thủ tên lửa cho khu vực.

Patriot là hệ thống phòng không di động có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình bay thấp và máy bay.

Trong đó, phiên bản PAC-2 có tầm đánh chặn lên tới khoảng 70km đối với mục tiêu khí động học, còn phiên bản PAC-3 được tối ưu để đánh chặn tên lửa đạn đạo với tầm từ 20-35 km.

Việc NATO tăng cường triển khai Patriot cho thấy nỗ lực củng cố phòng thủ của liên minh trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang và tiềm ẩn nguy cơ lan rộng./.

