Lầu Năm Góc thúc đẩy sản xuất Patriot và 12 hệ thống vũ khí

Tờ Wall Street Journal ngày 29/9 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Bộ Chiến tranh Mỹ (trước là Bộ Quốc phòng) đang tìm cách đẩy nhanh quy trình sản xuất tên lửa và 12 hệ thống vũ khí chủ chốt trong bối cảnh lo ngại về các mối đe dọa an ninh và tình trạng kho dự trữ xuống thấp.

Theo báo cáo, Lầu Năm Góc kêu gọi các nhà cung cấp tên lửa tăng mạnh công suất sản xuất. Sáng kiến này được triển khai trong khuôn khổ Munitions Acceleration Council (tạm dịch: Hội đồng tăng tốc đạn dược), do Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Steve Feinberg chủ trì.

Hội đồng tập trung vào 12 hệ thống, trong đó có hệ thống Patriot, tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM), tên lửa Standard-6, cũng như PrSM và JASSM.

Trong số này, Patriot được coi là ưu tiên hàng đầu khi nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu.

Cũng theo Wall Street Journal, hồi tháng Chín, Lục quân Mỹ đã ký hợp đồng trị giá gần 10 tỷ USD để sản xuất khoảng 2.000 tên lửa PAC-3 đến năm 2026, với kế hoạch duy trì sản lượng tương tự hàng năm sau mốc thời gian này./.

