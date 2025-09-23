Mỹ bắt đầu chế tạo tiêm kích F-47 với nhiều tính năng tối tân

Theo Yahoo News, ngày 22/9, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, tướng David Allvin cho biết Boeing đang bắt đầu chế tạo tiêm kích cơ F-47, với chuyến bay thử dự kiến diễn ra vào năm 2028.

Phát biểu tại Hội nghị Không gian, Không quân và An ninh mạng, ông Allvin nói nhóm của Boeing đã nhanh chóng triển khai sản xuất tiêm kích thế hệ thứ 6 này sau khi được lựa chọn hồi tháng 3.

Ông nhấn mạnh: “Đây là nền tảng, cùng với các hệ thống đi kèm, sẽ bảo đảm ưu thế trên không trong tương lai. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi kể từ khi công bố về F-47, họ đã bắt đầu chế tạo chiếc đầu tiên. Chúng ta sẵn sàng tăng tốc. Chúng ta buộc phải tăng tốc.”

F-47, trước đây được biết đến với tên gọi Chương trình thống trị Trên không Thế hệ mới (NGAD), được thiết kế để thay thế F-22 Raptor.

Ít thông tin được tiết lộ về mẫu máy bay tuyệt mật này, song nó được cho là sẽ sở hữu khả năng tàng hình tối tân, trang bị vũ khí và động cơ hiện đại, đồng thời có thể phối hợp tác chiến với các thiết bị bay không người lái đồng hành.

Hồi tháng 5, ông Allvin từng đăng tải đồ họa cho biết F-47 sẽ có bán kính chiến đấu hơn 1.000 hải lý và tốc độ vượt Mach 2, tương đương hơn 1.500 dặm/giờ.

Ông cũng cho hay Không quân Mỹ dự kiến mua ít nhất 185 chiếc F-47, tương đương hoặc nhiều hơn quy mô đội F-22 hiện có./.

Mỹ: Sẵn sàng tăng cường kho vũ khí hạt nhân Ngày 27/8, quân đội Mỹ đang được huấn luyện và sẵn sàng mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhằm chuẩn bị cho trường hợp Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới với Nga hết hiệu lực vào tháng 2/2026.