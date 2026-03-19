Thụy Sĩ: Gió thổi làm rơi cabin cáp treo tại khu nghỉ dưỡng

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, ngày 18/3, một người đã thiệt mạng khi chiếc cabin bất ngờ rơi khỏi hệ thống cáp treo giữa lúc gió mạnh, xuống khu nghỉ dưỡng Engelberg-Titlis tại Thụy Sĩ.

Thông báo của cảnh sát bang Nidwalden cho biết điều tra ban đầu nhận thấy "một cabin trên tuyến cáp treo Hitlis Express từ Engelberg đến Stand đã bị rơi ở khu vực ga Trubsee."

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chỉ có một người ở trong cabin. Người này đã không qua khỏi do những vết thương nghiêm trọng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ Rega đã điều trực thăng tới hiện trường để hỗ trợ xử lý tình huống.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ, trong khi cơ quan chức năng cũng chưa công bố danh tính hoặc quốc tịch của nạn nhân.

Trong khi đó, truyền thông ở Thụy Sĩ công bố nhiều đoạn video cho thấy một cabin nhỏ đã chệch khỏi hệ thống cáp treo và rơi xuống, đồng thời cho rằng gió mạnh có thể là nguyên nhân của vụ việc.

Cơ quan Khí tượng Thụy Sĩ cho biết khi vụ tai nạn xảy ra, sức gió lên đến 93 km/h.

Ông Norbert Pratt, phụ trách hệ thống cáp treo tại khu nghỉ dưỡng Engelberg-Titlis, cho biết hệ thống có cơ chế cảnh báo gió với hai ngưỡng tốc độ: khoảng 40 km/h sẽ kích hoạt cảnh báo yêu cầu nhân viên tăng cường theo dõi, và khoảng 60 km/h sẽ buộc hệ thống phải dừng hoạt động. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra khả năng gió mạnh là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Hệ thống cáp treo đã có từ lâu đời ở Thụy Sĩ. Tuyến cáp treo đầu tiên được khai trương vào năm 1866.

Hiện nay, khoảng 2.400 hệ thống đang hoạt động. Việc giám sát và kiểm tra các hệ thống có giấy phép cấp bang thuộc về Hiệp định Liên bang về Cáp treo và Thang máy Trượt tuyết (IKSS).

Trong báo cáo thường niên năm 2024, IKSS cho biết số vụ tai nạn đã giảm đáng kể so với những năm trước.

Trong năm 2024 có 20 người bị thương trong 65 vụ tai nạn, trong đó có 25 vụ tai nạn là do lỗi hành khách, 11 vụ do yếu tố môi trường và 29 vụ thuộc loại "nhiều nguyên nhân khác nhau" - bao gồm lỗi kỹ thuật, bảo trì không đầy đủ và hành vi sai phạm của nhân viên vận hành hoặc bên thứ ba.

Theo Quỹ Bảo hiểm Tai nạn Quốc gia Thụy Sĩ (SUVA), mỗi năm có 1 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn lao động trong ngành công nghiệp cáp treo./.

