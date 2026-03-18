71 người thiệt mạng do lũ lụt tại Kenya

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, số người thiệt mạng trong các trận lũ lụt gần đây tại Kenya đã tăng lên 71 người.



Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Kenya, ông Michael Muchiri Nyaga, cho biết hơn một nửa số nạn nhân lũ lụt là cư dân thủ đô Nairobi, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hệ thống thoát nước kém, sông ngòi tắc nghẽn và việc thực thi quy định xây dựng chưa hiệu quả làm trầm trọng thêm tình hình.



Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nhiều khu vực trên cả nước Kenya, khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, tài sản hư hại và hàng loạt người dân phải sơ tán, rơi vào tình trạng khó khăn.

Giới chức cảnh báo tình hình có thể tiếp tục xấu đi do mưa dự kiến còn kéo dài trong tuần này.



Cơ quan Khí tượng Kenya dự báo lượng mưa sẽ gia tăng từ ngày 19/3 trong bối cảnh mùa mưa dần đạt đỉnh vào tháng 4.

Người dân ở nhiều khu vực được yêu cầu nâng cao cảnh giác và tuân thủ các khuyến cáo an toàn từ cơ quan chức năng nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản./.

