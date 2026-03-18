Kế hoạch đình công tại Samsung Electronics đe dọa chuỗi cung ứng chip toàn cầu

Nghiệp đoàn tại tập đoàn Samsung Electronics của Hàn Quốc cho biết các thành viên đang bỏ phiếu về kế hoạch đình công vào tháng 5/2026, động thái có khả năng gây gián đoạn hoạt động sản xuất chip.

Một cuộc đình công tại hãng sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Thực trạng này bắt nguồn từ nhu cầu mạnh mẽ đối với các trung tâm dữ liệu Trí tuệ Nhân tạo (AI), vốn đã gây hạn chế nguồn cung cho nhiều ngành công nghiệp từ ô tô, máy tính đến điện thoại thông minh.

Ông Choi Seung-ho, người đứng đầu Nghiệp đoàn Lao động Samsung Electronics (SELU), nhận định hoạt động sản xuất sẽ bị gián đoạn nếu thỏa thuận không đạt được.

Theo đó, công nhân dự kiến đình công trong 18 ngày, bắt đầu từ ngày 21/5. Việc này có thể ảnh hưởng đến khoảng một nửa sản lượng tại tổ hợp bán dẫn quy mô lớn của tập đoàn tại Pyeongtaek, phía Nam thủ đô Seoul.

Phản hồi về vấn đề này, người phát ngôn tập đoàn Samsung Electronics khẳng định công ty sẽ tiếp tục đối thoại với nhân viên một cách chân thành. Sự bất mãn của nhân viên về khoảng cách thu nhập so với các đối thủ cạnh tranh đã thúc đẩy số lượng thành viên nghiệp đoàn tăng cao hơn.

Xu hướng này diễn ra sau khi hãng sản xuất chip SK Hynix chấp nhận yêu cầu cải cách chế độ đãi ngộ của nghiệp đoàn vào tháng 9 năm ngoái. Ông Choi Seung-ho cho rằng ngành công nghiệp chip đang phát triển mạnh mẽ nhưng lợi nhuận chưa được phân bổ tương xứng cho người lao động.

Trong ba tháng qua, hơn 100 thành viên nghiệp đoàn đã rời bỏ Samsung Electronics để sang làm việc cho các đơn vị như hãng sản xuất chip SK Hynix, nơi đã phê duyệt kế hoạch bãi bỏ trần tiền thưởng và dành 10% lợi nhuận hoạt động cho quỹ thưởng.

Phía nghiệp đoàn Samsung Electronics đang yêu cầu tăng 7% lương cơ bản, bãi bỏ mức trần lương thưởng theo kết quả công việc (hiện ở mức 50% lương cơ bản hàng năm) và thiết lập quỹ thưởng dựa trên lợi nhuận hoạt động để thay thế các tiêu chí mà họ cho là lạc hậu và thiếu minh bạch.

Khoảng 90.000 công nhân thuộc nghiệp đoàn trên tổng số 125.000 nhân sự của Samsung tại Hàn Quốc đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu đến hết ngày 18/3. Hiện nay, SELU có khoảng 66.000 thành viên, bao gồm 51.000 người thuộc bộ phận chip.

Trong bản ghi nhớ nội bộ đầu tháng này, Samsung cho biết đã nỗ lực đạt được thỏa thuận tiền lương năm 2026 bằng các đề xuất đãi ngộ chưa từng có, bao gồm tăng lương 6,2% và các khoản thưởng đặc biệt.

Một quan chức của tập đoàn chia sẻ rằng việc bãi bỏ trần tiền thưởng sẽ khiến công ty gặp khó khăn trong việc tài trợ cho các khoản đầu tư tương lai trong một ngành công nghiệp thâm dụng vốn và mang tính chu kỳ. Quan chức này cũng lo ngại nếu một cuộc đình công làm dừng các dây chuyền sản xuất và tổn hại lòng tin của khách hàng, sẽ phải mất nhiều năm để phục hồi.

Samsung Electronics ghi nhận lợi nhuận kỷ lục trong quý 4/2025 và các chuyên gia dự báo lợi nhuận hoạt động hàng năm có thể tăng gấp bốn lần, đạt trên 200.000 tỷ won (tương đương 134 tỷ USD) trong năm nay./.

