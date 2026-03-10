Nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi số tại Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Chiều 10/3, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Thanh Mai làm trưởng đoàn đã làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Thanh Mai đánh giá cao nỗ lực của Ban lãnh đạo, đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, người lao động của công ty trong vận hành sản xuất, kinh doanh, đóng góp lớn vào bảo đảm an ninh năng lượng của quốc gia, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn cùng với các cơ sở lọc hóa dầu của đất nước có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển công nghiệp hóa dầu của Việt Nam trong dài hạn.

Thời gian tới, công ty và các cơ quan liên quan cần tập trung bảo đảm vận hành nhà máy an toàn, ổn định và hiệu quả; đẩy mạnh đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả sản xuất; tiếp tục tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả năng lượng, nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới nhằm giảm phát thải và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.

Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản trị và vận hành doanh nghiệp; phát triển chuỗi giá trị hóa dầu và hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ tại Nghi Sơn và nghiên cứu mở rộng các sản phẩm hóa dầu, thu hút thêm các dự án công nghiệp phụ trợ trong khu vực để tận dụng hạ tầng, năng lực sẵn có, từng bước hình thành tổ hợp công nghiệp hóa dầu quy mô lớn tại Nghi Sơn.

Bà Vũ Thanh Mai đề nghị tỉnh Thanh Hóa, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nhà máy, đặc biệt là trong việc bảo đảm hạ tầng năng lượng, hạ tầng logistics, thu hút các dự án công nghiệp phụ trợ và phát triển hệ sinh thái công nghiệp hóa dầu tại khu vực Nghi Sơn.

Qua đó hướng tới mục tiêu không chỉ vận hành hiệu quả một nhà máy lọc dầu, mà xa hơn là xây dựng Nghi Sơn trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng và hóa dầu quan trọng của khu vực và cả nước.

Ông Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa cho hay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa xác định phát triển khoa học, công nghệ, thúc đẩy sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá, tạo động lực tăng trưởng mới.

Tỉnh cam kết luôn đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp, trong đó có Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tiếp tục đầu tư công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh và kết quả thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đại diện Ban Giám đốc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho biết, là một trong 8 khu kinh tế trọng điểm ven biển và là trọng điểm quốc gia về dầu khí, Lọc hóa dầu Nghi Sơn là tổ hợp hóa dầu chế biến sâu tầm cỡ thế giới, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

Công suất giai đoạn I là 200.000 thùng dầu thô/ngày, tương đương 10 triệu tấn dầu thô/năm, đáp ứng 40% nhu cầu xăng dầu trong nước, tạo điều kiện căn bản cho các ngành công nghiệp sau lọc dầu và dịch vụ phát triển.

Xác định hạ tầng số là nền tảng cốt yếu, công ty đã thực hiện đầu tư đồng bộ, có hệ thống vào hệ sinh thái số hóa doanh nghiệp.

Công ty đã thiết lập hệ thống hạ tầng phần cứng hiện đại, triển khai các phần mềm quản trị doanh nghiệp và nền tảng dữ liệu tập trung; các quy trình nghiệp vụ lõi bao gồm tài chính-kế toán, quản trị mua sắm, quản lý vận hành, quản lý chất lượng, quản lý thiết bị và bảo dưỡng đã được số hóa hoàn toàn trên các hệ thống từ SAP, IBM, Microsoft. Đồng thời, đã đưa vào vận hành hiệu quả Hệ thống quản lý ý tưởng (TIP) và Hệ thống quản lý sáng kiến (TOS), góp phần tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Công ty cũng triển khai giải pháp bảo mật đa lớp, thực hiện giám sát sự kiện an toàn thông tin; chủ động phân tích nguy cơ, quản lý lỗ hổng bảo mật định kỳ, nhờ đó ngăn chặn kịp thời các cuộc tấn công có chủ đích, đảm bảo tính liên tục của hệ thống công nghệ thông tin.

Cùng với đó, doanh nghiệp đã tập trung xây dựng nguồn lực con người làm nòng cốt cho quá trình chuyển đổi số. Đến năm 2025, công ty đã kiện toàn đội ngũ nhân sự công nghệ thông tin trình độ cao, có năng lực tự chủ trong việc nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp kỹ thuật đáp ứng nhanh chóng yêu cầu nghiệp vụ thực tế.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, công ty tiếp tục mở rộng và linh hoạt hóa danh mục nguyên liệu đầu vào, nhằm tối ưu hóa chi phí, giảm thiểu rủi ro phụ thuộc và nâng cao khả năng thích ứng với biến động của thị trường năng lượng.

Công ty rà soát, điều chỉnh, tối ưu hóa mô hình kinh doanh; nghiên cứu mở rộng danh mục sản phẩm thông qua các dự án hợp tác đầu tư; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong vận hành, bảo dưỡng, quản trị nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động.

Tại buổi làm việc, để hoàn thành Đề án chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, công ty đề xuất, kiến nghị tỉnh và Trung ương quan tâm, ưu tiên công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, phù hợp với định hướng gia tăng hoạt động đầu tư tại địa phương trong thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng như các cơ sở công nghiệp vệ tinh trong khu vực./.

