Bộ Công Thương khuyến khích doanh nghiệp và người dân tiết kiệm xăng dầu

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh tác động đến nguồn cung xăng dầu, Bộ Công Thương ra văn bản, trong đó nêu người dân, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí, truyền thông hãy đồng lòng, chia sẻ trách nhiệm cùng nhà nước: không hoang mang, không tích trữ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vì lợi ích chung của đất nước và vì một tương lai năng lượng bền vững./.
Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu
Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất và phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn cung, thực hiện nghiêm kế hoạch nhập khẩu, dự trữ, bảo đảm cung ứng đầy đủ.