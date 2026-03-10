Bộ Công Thương khuyến khích doanh nghiệp và người dân tiết kiệm xăng dầu

Người dân, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí, truyền thông hãy đồng lòng, chia sẻ trách nhiệm cùng nhà nước; không tích trữ xăng dầu, nên sử dụng tiết kiệm và hiệu quả vì lợi ích chung của đất nước.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh tác động đến nguồn cung xăng dầu, Bộ Công Thương ra văn bản, trong đó nêu người dân, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí, truyền thông hãy đồng lòng, chia sẻ trách nhiệm cùng nhà nước: không hoang mang, không tích trữ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vì lợi ích chung của đất nước và vì một tương lai năng lượng bền vững./.