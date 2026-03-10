Multimedia

Infographics

Bộ Công Thương khuyến khích doanh nghiệp và người dân tiết kiệm xăng dầu

Người dân, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí, truyền thông hãy đồng lòng, chia sẻ trách nhiệm cùng nhà nước; không tích trữ xăng dầu, nên sử dụng tiết kiệm và hiệu quả vì lợi ích chung của đất nước.

1-1554.jpg
2-7539.jpg

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh tác động đến nguồn cung xăng dầu, Bộ Công Thương ra văn bản, trong đó nêu người dân, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí, truyền thông hãy đồng lòng, chia sẻ trách nhiệm cùng nhà nước: không hoang mang, không tích trữ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vì lợi ích chung của đất nước và vì một tương lai năng lượng bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bộ Công Thương #khuyến khích #doanh nghiệp #người dân #tiết kiệm #xăng dầu TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2026 tăng 1,14%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2026 tăng 1,14%

CPI tháng 2/2026 tăng 1,14% so với tháng trước nguyên nhân chính là do giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình, dịch vụ giao thông tăng do nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân tăng dịp Tết Nguyên đán.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,14%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,14%

CPI tháng 2 tăng do giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và dịch vụ giao thông tăng do nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân tăng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Kinh tế 2 tháng năm 2026 tăng trưởng tích cực

Kinh tế 2 tháng năm 2026 tăng trưởng tích cực

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 155,7 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 76,36 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước.