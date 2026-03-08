Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu

Chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 2 và hai tháng năm 2026, các diễn biến mới trên thế giới tác động tới Việt Nam, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới diễn ra vào chiều 7/3/2026 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng từ 10%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm nhằm chủ động ứng phó biến động toàn cầu, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng./.