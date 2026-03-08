Quảng Trị: Rộn ràng ngày hội bầu cử sớm tại xã Trường Sơn

Sáng 8/3, 3 khu vực có điều kiện địa hình khó khăn, biệt lập gồm bản Dốc Mây, Hôi Rấy và Nước Đắng tại xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị đã được tổ chức bầu cử sớm.

Để công tác bầu cử diễn ra theo quy định, trước đó một ngày, các cán bộ Hội đồng bầu cử xã Trường Sơn đã xuôi dòng sông Long Đại bằng thuyền gần 2 giờ đồng hồ, vượt thác Tam Lu đến khu vực bỏ phiếu bản Nước Đắng và bản Hôi Rấy để hoàn tất công tác chuẩn bị cuối cùng tại khu vực bỏ phiếu.

Từ sáng tinh mơ ngày 8/3, nhiều cử tri đã có mặt tại nhà sinh hoạt cộng đồng của bản Nước Đắng, là nơi khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Trong tay mỗi người là lá phiếu mang theo niềm tin và kỳ vọng gửi gắm vào những đại biểu được nhân dân lựa chọn./.