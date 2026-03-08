Tổ chức bầu cử sớm ở đặc khu Trường Sa

Cử tri có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và khẳng định ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Sáng 8/3, quân và dân tại 20/22 tổ bầu cử thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sớm hơn một tuần so với ngày bầu cử chung của cả nước.

Việc tổ chức bầu cử sớm nhằm phù hợp với điều kiện công tác, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đúng 7 giờ, các khu vực bỏ phiếu đồng loạt tổ chức khai mạc trang trọng theo quy định.

Cử tri có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và khẳng định ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc./.