Bầu cử Quốc hội và HĐND: Các xã ven biển tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng cho ngày bầu cử

Chiều 8/3, Đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng do ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại một số xã khu vực ven biển.

Đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã ven biển như Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Liêm…; nghe báo cáo về triển khai công tác bầu cử, thực hiện kiểm tra các Tổ bầu cử, các khu vực bỏ phiếu…

Báo cáo về tiến độ triển khai các nhiệm vụ phục vụ bầu cử, lãnh đạo các xã cho biết, địa phương đã chủ động rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri từ sớm; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận liên quan.

Tính đến ngày 8/3, việc chuẩn bị công tác bầu cử tại các xã ven biển đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra vào ngày 15/3.

Tại xã Hàm Thuận Bắc, nơi có đông đồng bào dân tộc Chăm sinh sống, công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản hoàn tất.

Bà Trần Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hàm Thuận Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã cho biết: Đến nay, Ủy ban bầu cử xã đã thành lập Ban bầu cử ở 10 đơn vị với 150 thành viên, thành lập 10 Tổ bầu cử với 184 thành viên.

Các Ban bầu cử, Tổ bầu cử xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian bầu cử.

Việc niêm yết danh sách cử tri được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo thời gian quy định, niêm yết tại nhà văn hóa các thôn và tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, số lượng cử tri trên địa bàn đến nay là 21.293 người.

Ủy ban bầu cử xã đang phối hợp lực lượng công an rà soát bổ sung danh sách cử tri cho đến ngày bầu cử. Các công tác khác như: nhận, phân phối tài liệu, phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân cho các Ban bầu cử; công tác tổ chức tuyên truyền; bố trí, chuẩn bị địa điểm bỏ phiếu và thông báo ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu cho cử tri biết… đã cơ bản hoàn tất.

Ðoàn công tác kiểm tra tại Tổ bầu cử thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc), là xã thuần đồng bào Chăm sinh sống. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng được triển khai, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho “ngày hội non sông.”

Qua kiểm tra thực tế tại các khu vực bỏ phiếu, đoàn công tác ghi nhận các điểm bầu cử đã cơ bản hoàn tất việc bố trí địa điểm, chuẩn bị hòm phiếu, niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử và các tài liệu phục vụ bầu cử theo đúng quy định.

Công tác trang trí khánh tiết, treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu cũng được triển khai, tạo không khí phấn khởi. Địa phương đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và các điều kiện cần thiết khác để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Tại các điểm kiểm tra, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã trong công tác chuẩn bị.

Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát kỹ các khâu, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ bầu cử; tăng cường công tác tuyên truyền để cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực tham gia bầu cử, góp phần vào thành công của “Ngày hội non sông.”

Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục xây dựng hoàn thiện phương án tổ chức, bố trí lực lượng hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình, thủ tục bầu cử; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử.

Khu vực bỏ phiếu nên chú ý bố trí lối đi vào, đi ra cho cử tri được thuận lợi, thông suốt./.

