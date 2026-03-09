Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái

Theo quyết định của Thủ tướng, ông Trần Hồng Thái được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đồng thời được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Viện nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 399/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 7/3/2026.

Đảng bộ Chính phủ đã ban hành Quyết định số 194-QĐ/ĐU về việc chỉ định đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 7/3/2026./.