Chính trị

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 398/QĐ-TTg phê chuẩn ông Nguyễn Phước Thiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Phước Thiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. (Nguồn: Báo Chính phủ)

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 7/3/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Phước Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Sa Đéc.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 7/3/2026.

Trước đó, ngày 27/2/2026, tại Kỳ họp lần thứ 9, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả bầu cử, ông Nguyễn Phước Thiện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Sa Đéc trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Phước Thiện sinh năm 1978, quê quán xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, có học vị Tiến sỹ, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thiện từng giữ các chức vụ Phó Trưởng Phòng Kinh tế-Xã hội thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Lãnh; Phó Giám đốc, sau đó là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp (cũ) từ tháng 1/2023; Bí thư Thành ủy thành phố Sa Đéc từ tháng 2/2025 và là Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc từ 1/7/2025 đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đồng Tháp #ông Nguyễn Phước Thiện #Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp #Hội đồng nhân dân #phê chuẩn Lâm Đồng
