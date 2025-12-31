Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Tại Quyết định số 2828/QĐ-TTg ngày 30/12/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Đoạt, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Ngày 25/12/2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên đã bầu ông Nguyễn Văn Đoạt giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Đoạt sinh ngày 20/12/1969; quê quán: tỉnh Hưng Yên. Trình độ: Thạc sỹ Quản trị thông tin, Cử nhân Toán, Cử nhân Tiếng Anh; cao cấp lý luận chính trị./.

