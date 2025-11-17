Ông Lữ Quang Ngời giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Ngày 17/11, tại tỉnh Cà Mau, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ đối với ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố các quyết định của Ban Bí thư về việc chấp thuận để ông Lữ Quang Ngời thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lữ Quang Ngời, sinh năm 1972, quê quán huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũ (nay thuộc xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), có trình độ cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Chính quyền Nhà nước và Tiến sỹ Chính trị học.

Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Vĩnh Long, như Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Bí thư Huyện ủy Tam Bình, Phó Chủ tịch và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá, ông Lữ Quang Ngời là một cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước; quyết liệt, sâu sát cơ sở; có khả năng quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Việc điều động ông Lữ Quang Ngời thể hiện chủ trương luân chuyển cán bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm tất cả Chủ tịch UBND tỉnh không phải là người địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương...

Lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau và Vĩnh Long chúc mừng ông Lữ Quang Ngời nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, ông Lữ Quang Ngời trân trọng sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao cho ông nhiệm vụ mới và cam kết giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lên trên, lên trước hết.

Ông cam kết sẽ duy trì tinh thần đoàn kết trong tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần làm việc sâu sát, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, luôn gần dân, trọng dân, hiểu dân và gắn bó với thực tiễn để đưa tỉnh Cà Mau ngày càng phát triển vững mạnh trên các lĩnh vực.

Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) bầu cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lữ Quang Ngời. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất tín nhiệm cao, bầu ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lữ Quang Ngời đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau thay cho ông Phạm Thành Ngại, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau được điều động nhận nhiệm vụ khác./.

Cà Mau đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng ở phía Nam Tổ quốc Cà Mau tập trung phát triển kinh tế theo bốn trụ cột; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...