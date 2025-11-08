Cà Mau: Tin tưởng có nhiều quyết sách cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân

Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, những ngày này cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân trên địa bàn của tỉnh Cà Mau đã thảo luận, góp ý sôi nổi vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và đầy tâm huyết.

Đặt nông dân, nông nghiệp sinh thái vào vị trí trọng tâm

Ông Nguyễn Hoàng Thoại, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau, đại diện cho nông dân địa đầu cực Nam Tổ quốc kiến nghị tiếp tục phát huy vai trò của giai cấp nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đối với tỉnh Cà Mau, hộ nông dân không chỉ là đơn vị kinh tế cơ bản mà còn là trụ cột của nền sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp, trực tiếp quyết định đến sự ổn định và phát triển kinh tế nông thôn. Từng hộ gia đình phát triển bền vững là nền tảng hình thành hợp tác xã, xây dựng nông thôn mới và hiện thực hóa mục tiêu “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” theo tinh thần Nghị quyết 19 của Trung ương.

Để đạt được các mục tiêu trên, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau coi việc hỗ trợ và tạo điều kiện cho phát triển kinh tế hộ là nhiệm vụ trung tâm, nổi bật là sự chuyển mình mạnh mẽ từ hỗ trợ đơn thuần sang đồng hành cùng nông dân, với nhiều kết quả thiết thực. Hội chủ động định hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường, gắn với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, thích ứng biến đổi khí hậu và yêu cầu hội nhập quốc tế. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng đi vào thực chất. Đến nay, toàn tỉnh có trên 62% số hộ nông dân đăng ký danh hiệu này, trong đó gần 128.000 hộ được công nhận. Nhiều hộ đã vươn lên khá giàu và trở thành hạt nhân lan tỏa trong cộng đồng.

Tính đến tháng 6/2025, Quỹ Hỗ trợ nông dân của tỉnh đạt hơn 121 tỷ đồng, giải ngân cho trên 1.000 hộ vay vốn. Bên cạnh đó, Hội còn trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng vốn hiệu quả, tập trung vào cây - con chủ lực, giúp nhiều hộ mở rộng quy mô sản xuất, tham gia thị trường lớn.

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Cà Mau đã thành lập 88 tổ hợp tác và 35 hợp tác xã mới trong lĩnh vực nông nghiệp, thu hút hàng chục nghìn hội viên. Đây là nền tảng quan trọng để sản xuất theo chuỗi giá trị, giảm rủi ro và nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản địa phương.

Ông Nguyễn Hoàng Thoại, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN phát)

Gửi gắm niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau đề xuất một số vấn đề trọng tâm về cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội đề nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế nông nghiệp; ưu tiên chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất hàng hóa quy mô lớn; thúc đẩy nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và phát thải thấp, phù hợp với yêu cầu thích ứng biến đổi khí hậu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài ra, có chính sách ưu tiên hỗ trợ tín dụng, bảo hiểm nông nghiệp, chuyển giao khoa học-công nghệ và phát triển thị trường tiêu thụ nông sản ổn định, bền vững. Hội cũng đề nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện thể chế, chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã kiểu mới; tạo điều kiện, xây dựng cơ chế để Hội Nông dân là đầu mối kết nối “4 nhà”: Nhà nước-Nhà khoa học-Nhà doanh nghiệp-Nhà nông, thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị và hội nhập thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, toàn diện, rộng khắp, Hội Nông dân Cà Mau mong muốn Trung ương có chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn, trang bị kiến thức số cho nông dân; thúc đẩy thương mại điện tử nông sản, truy xuất nguồn gốc và quản lý sản xuất bằng công nghệ số. Đầu tư mạnh mẽ cho công tác đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, hội viên nông dân- đặc biệt là lực lượng trẻ, nhằm hình thành đội ngũ “nông dân chuyên nghiệp.” Quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng vùng nông thôn, ven biển và vùng sản xuất trọng điểm, nhất là giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch và hạ tầng số. Có chính sách tổng thể hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân vùng chịu tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và sạt lở.

Đi liền với đó, Đảng, Nhà nước cũng cần có cơ chế, chính sách tăng cường vai trò nòng cốt của tổ chức Hội Nông dân. Cà Mau đề nghị Đảng tiếp tục quan tâm, tăng cường cơ chế phối hợp và phân cấp cho tổ chức Hội Nông dân các cấp, để Hội thực sự là lực lượng nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phân bổ mạnh mẽ nguồn lực cùng với phân cấp, phân quyền

Bí thư Đảng ủy xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau Dương Quốc Nhẫn cho biết: Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV có nhiều vấn đề mới, quan trọng, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng ta, nhằm hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Nước.

Qua nghiên cứu, thảo luận tại Đại hội cấp cơ sở vừa qua, ông Dương Quốc Nhẫn cũng như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Hải rất phấn khởi, vui mừng và kỳ vọng rất lớn vào những chủ trương, quyết sách, mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới được nêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Long Điền Đông và xã Long Điền Đông A theo Nghị quyết số1655/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chính thức chuyển sang mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp từ 01/07/2025.

Với không gian phát triển mới tiềm năng, với lợi thế: có 7,8 km bờ biển, gần 8.400 ha nuôi trồng thủy sản (trong đó, có 360 ha nuôi tôm công nghệ cao), 747 ha sản xuất muối, 975 ha đất rừng ven biển... phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xanh như: Năng lượng tái tạo, nuôi tôm công nghệ cao, sản xuất muối công nghệ cao, du lịch sinh thái ven biển...

Ông Dương Quốc Nhẫn, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau kiến nghị cần phân bổ mạnh mẽ nguồn lực cùng với phân cấp, phân quyền cho cấp xã. (Ảnh: TTXVN phát)

Hướng về Đại hội XIV của Đảng, ông Dương Quốc Nhẫn đề xuất, kiến nghị 2 vấn đề trọng tâm: Đó là, cần đặc biệt, quan tâm hơn nữa công tác cán bộ, nhất là đội ngũ, cán bộ ở cấp xã hiện nay. Ngoài những tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể theo quy định của Đảng, phải lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ vừa có tâm, vừa có tầm, có hoài bảo, khát vọng cống hiến vì sự phát triển chung; đồng thời, phải có chính sách về tiền lương, phụ cấp... tương xứng với khối lượng công việc cấp xã hiện nay.

Đi đôi với phân cấp, phân quyền cũng cần phân bổ mạnh mẽ nguồn lực, nhất là nguồn vốn để tập trung phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt các ngành, lĩnh vực địa phương có tiềm năng, thế mạnh như: Phát triển năng lượng tái tạo, nuôi tôm công nghệ cao, sản xuất muối công nghệ cao, du lịch sinh thái ven biển... nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống nhân dân.

Quan tâm nâng cao đời sống người nông dân

Từ một vùng thuần nông còn nhiều khó khăn, xã Ninh Thanh Lợi có sự phát triển nhanh trong những năm gần đây, trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Có được thành quả này, là nhờ sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và người dân. Đến nay, 100% tuyến đường liên ấp, liên xã được bê tông hóa, trường học, trạm y tế được đầu tư khang trang, các thiết chế văn hóa-thể thao đi vào hoạt động hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Những đổi thay ấy cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Trung Tín (xã Ninh Thạnh Lợi) cho rằng, mặc dù có bước phát triển vượt bậc, nhưng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn xã hư hỏng, ảnh hưởng tới quá trình sản xuất, vận chuyển hàng hóa.

Ông kiến nghị cần có giải pháp thiết thực, trong đó ưu tiên đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, mang lại thu nhập ổn định, phát triển kinh tế cho người nông dân./.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội XIV Việc lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng tại các địa phương được triển khai khẩn trương, đồng bộ, ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết từ cán bộ, đảng viên và nhân dân.