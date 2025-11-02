Cà Mau hướng tới trở thành cực tăng trưởng xanh của Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 2/11, tỉnh Cà Mau đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. Đây là Đại hội thi đua yêu nước đầu tiên sau hợp nhất 2 tỉnh Bạc Liêu-Cà Mau, có ý nghĩa đặc biệt, dấu mốc quan trọng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Cà Mau giai đoạn mới.

Đại hội nhằm đánh giá kết quả hoạt động của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030; tôn vinh những gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu từ các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội những năm qua.

Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đại diện ban, bộ, ngành Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, gia đình có công với cách mạng và 198 đại biểu là các điển hình tiên tiến trong các ngành, lĩnh vực, dân tộc, tôn giáo... trên địa bàn.

Tạo nền tảng vững chắc để Cà Mau tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương nỗ lực, sáng kiến, thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Cà Mau.

Nhiệm kỳ qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động của đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Cà Mau đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá, bình quân đạt trên 7%/năm.

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt trên 2 tỷ USD/năm, giữ vững vị trí hàng đầu cả nước. Các lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghiệp khí-điện-đạm phát triển mạnh, tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, cảng biển được đầu tư đồng bộ, tạo tiền đề để tỉnh tiếp tục tăng tốc phát triển. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung; bộ máy chính quyền địa phương hai cấp bước đầu hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Những kết quả đó đã tạo nền tảng vững chắc để Cà Mau tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh sau hợp nhất, Cà Mau có không gian và tiềm năng phát triển mới, được cộng hưởng từ lợi thế của hai tỉnh trước đây, cùng với những định hướng, quan điểm đầu tư mang tính chiến lược của Trung ương, tỉnh hội tụ nhiều điều kiện để trở thành cực tăng trưởng xanh và là một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Do đó, thời gian tới, tỉnh cần phát huy nội lực, tranh thủ tối đa nguồn lực từ Trung ương và các đối tác chiến lược; quy hoạch, đầu tư cho sự phát triển kinh tế-xã hội mang tính tổng thể, đồng đều, không để địa phương nào bị bỏ lại phía sau.

Đặc biệt, cần chú trọng phát triển giao thông, cảng biển, dịch vụ logistics mang tính lưỡng dụng; ưu tiên triển khai các công trình ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước…

Trước mắt, cần quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở yên tâm công tác; làm tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng-an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Phó Chủ tịch nước lưu ý.

Quyết tâm đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại cho biết các phong trào thi đua yêu nước tại tỉnh luôn được các cấp, ngành, địa phương triển khai sôi nổi, với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Phong trào “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau,” “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được triển khai với tinh thần, mệnh lệnh từ trái tim đã huy động cả hệ thống chính trị, cả cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân, giúp hàng ngàn hộ nghèo có nhà ở mới, vươn lên ổn định cuộc sống.

Theo đó, tổng số hộ là hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở; hộ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được phê duyệt là: 9.671 hộ.

Đến ngày 23/7/2025, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đạt 100% chỉ tiêu.

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định mục tiêu, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, quyết tâm đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh.

Tỉnh Cà Mau phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển toàn diện, năng động, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với chủ đề “Thi đua yêu nước, đột phá phát triển, xây dựng Cà Mau - tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc giàu đẹp, văn minh.”

Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm khoảng 10%-10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 trên 6.000 USD; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đến năm 2030 khoảng 8,0-8,5%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 40% GRDP; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đến năm 2030 khoảng từ 20% trở lên; tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm khoảng 17 tỷ USD; tổng thu ngân sách 5 năm khoảng 65.000 tỷ đồng…

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 200 triệu đồng của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng tỉnh Cà Mau; trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt, với thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế-xã hội, Cà Mau đã vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng I tại Đại hội.

Đại hội cũng vinh danh các điển hình tiêu biểu xuất sắc của tỉnh Cà Mau trong các ngành, lĩnh vực./.

