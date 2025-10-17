Dấu mốc quan trọng đưa Cà Mau phát triển toàn diện

Sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc với chủ đề “Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc để phát triển toàn diện; vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.”

Đại hội có sự tham dự của 450 đại biểu đại diện cho trên 82.000 đảng viên, sinh hoạt tại 68 Đảng bộ trong toàn tỉnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố …

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt Bộ Chính trị chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định 56 đồng chí vào Ban Chấp hành, 19 đồng chí vào Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; 13 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; 31 đại biểu chính thức và 2 đại biểu đương nhiên của Đảng bộ tỉnh Cà Mau dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải sinh ngày 26/10/1977; quê quán tại xã Phước Vĩnh An, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý đô thị, Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí đã qua nhiều vị trí công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh như: Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 8; Phó Bí thư, Bí thư Quận ủy Quận 8; Bí thư Quận ủy Quận 3; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Bí thư kiêm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Chính trị cũng chỉ định 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau; đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau; đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau; đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Lưu Quang thay mặt Bộ Chính trị đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đạt được; nhấn mạnh, sau hợp nhất, Cà Mau có nhiều lợi thế để bứt phá trở thành cực tăng trưởng mới phía Nam của đất nước.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau trong nhiệm kỳ mới, cần quan tâm khắc phục những tồn tại hạn chế, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, chuyển đổi số…, từ đó đề ra những giải pháp phù hợp, phát huy tiềm năng, lợi thế để tăng tốc phát triển.

Đồng chí gợi mở, tỉnh Cà Mau trước hết cần phát huy tinh thần đoàn kết phát hiện khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tăng cường hợp tác với các địa phương trong nước cũng như quốc tế.

Tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt hơn nữa các chương trình an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau cần phát huy vai trò nêu gương, đoàn kết, sáng tạo lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trước mắt là thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải trân trọng tiếp thu nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo hết sức sâu sắc của đồng chí Trần Lưu Quang; đồng thời cho biết, Đại hội sẽ nghiên cứu bổ sung vào Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội để tổ chức thực hiện. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau rất mong được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Trần Lưu Quang tiếp tục dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ nhiều hơn nữa để tỉnh ngày càng phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện lịch sử, có ý nghĩa hết sức đặc biệt, là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Đảng bộ tỉnh, mở ra giai đoạn phát triển mới, với khát vọng đưa Cà Mau - tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Cà Mau đã được Trung ương xác định là “tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc”, là cửa ngõ ra biển lớn, với nhiều tiềm năng, lợi thế khác biệt và nhiều cơ hội nổi trội. Bối cảnh, tiềm năng, lợi thế đó đã tạo ra khí thế mới, khát vọng mới để Cà Mau vươn lên mạnh mẽ, cùng cả nước hướng đến mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đại hội tập trung vào 2 nội dung chính là tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh, xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Tỉnh Cà Mau được thành lập ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu cũ; là tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, có 3 mặt giáp biển, phần diện tích trên đất liền giáp thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Tỉnh có diện tích tự nhiên hơn 7.900km; dân số khoảng 2,6 triệu người. Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển,” Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, (nhiệm kỳ 2025-2030) thể hiện ý chí quyết tâm và khát vọng vươn lên, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, Cà Mau trở thành trung tâm phát triển toàn diện, năng động địa đầu cực Nam của Tổ quốc, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Nhiệm kỳ 2025- 2030, Đảng bộ tỉnh Cà Mau đặt ra một số chỉ tiêu quan trọng như: phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 trên 6.000 USD; tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm khoảng 17 tỷ USD; tổng số doanh nghiệp đến năm 2030 khoảng 20.000 doanh nghiệp; phát triển nhà ở xã hội 5 năm trên 4.200 căn; lao động qua đào tạo đến năm 2030 khoảng 80%; hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều mới) giảm khoảng 1,0-1,5%/năm; đến năm 2030, số giường bệnh/vạn dân đạt khoảng 34,5 giường, số bác sĩ/vạn dân đạt khoảng 14 bác sĩ; đến năm 2030, trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia tại tỉnh đạt khoảng 90%; 100% trường học có hệ thống nước sạch để uống và nhà vệ sinh tiêu chuẩn.

Về Công tác xây dựng Đảng, Đại hội đề ra mục tiêu hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm so với tổng số đảng viên đạt từ 3% - 4% trở lên./.

