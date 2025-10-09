Cà Mau khẳng định khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (dự kiến diễn ra ngày 16-17/10) là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh sau khi hợp nhất hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu cũ.

Cà Mau - tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, phấn đấu đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển toàn diện, năng động, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Trước thềm Đại hội, phóng viên TTXVN tại Cà Mau đã có cuộc trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải về công tác chuẩn bị Đại hội, định hướng phát triển toàn diện của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

- Nhiệm kỳ 2020-2025 là giai đoạn Cà Mau phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng là thời kỳ tỉnh nỗ lực bứt phá trên nhiều lĩnh vực. Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, xin đồng chí đánh giá khái quát về những kết quả nổi bật của tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội?

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, song, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đã ra sức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ, tập trung khắc phục khó khăn, hạn chế và đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; quy hoạch, đào tạo gắn với sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ được thực hiện đồng bộ, chủ động, chặt chẽ, nghiêm túc.

Nhiều nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội thực hiện đạt kết quả tốt; kinh tế tăng trưởng khá; văn hóa-xã hội tiếp tục có tiến bộ; chất lượng giáo dục được nâng lên; các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững thực hiện đạt kết quả thiết thực; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm mạnh; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng lên.

Quốc phòng bảo đảm vững chắc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội giữ vững. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Đạt được kết quả nêu trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Trung ương, các bộ, ban, ngành Trung ương, sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực của các địa phương trong cả nước; sự lãnh đạo quyết liệt, tinh thần đoàn kết của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và sự đồng thuận cao của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Kinh tế-xã hội có nhiều bước phát triển vượt bậc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt kết quả khá, bình quân đạt hơn 7%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Các trụ cột kinh tế được triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả tốt.

Tỉnh Cà Mau hiện nay đã hoàn thành đưa vào vận hành 16 dự án điện gió với tổng công suất 870,2 MW, cùng với 2.827 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 236,4 MW, góp phần phát triển nhanh lĩnh vực sản xuất năng lượng điện tái tạo; công nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu phát huy được vai trò chủ lực với trên 80 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, với tổng công suất thiết kế khoảng 500.000 tấn/năm.

Cùng đó, mạng lưới cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ phát triển ngày càng đồng bộ, phương thức hoạt động đa dạng, bảo đảm thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 800 ngàn tỷ đồng.

Các loại hình dịch vụ vận tải và logistics, du lịch, tài chính-ngân hàng theo hướng đa dạng hóa các sản phẩm. Đẩy mạnh và mở rộng thị trường xuất khẩu, tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt hơn 11,32 tỷ USD.

- Đồng chí có thể chia sẻ một vài bài học kinh nghiệm được rút ra trong nhiệm kỳ qua?

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải: Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Cà Mau rút ra những bài học kinh nghiệm sau:

Một là, phải tập trung quyết liệt xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, trước hết là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; đặc biệt, phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp có tâm, có tầm, có bản lĩnh, có uy tín, đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hai là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cần phát huy dân chủ, vai trò của tập thể gắn với nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp, lề lối làm việc theo hướng toàn diện, sâu sát, chọn đúng lĩnh vực trọng tâm, khâu đột phá để chỉ đạo; chuyển từ chính quyền thụ động sang kiến tạo, chủ động phục vụ nhân dân.

Ba là, phải đảm bảo hài hòa giữa kế thừa và đổi mới, ổn định và phát triển; giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; giữa phát triển kinh tế, xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Người dân Cà Mau thu hoạch tôm công nghệ cao. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Bốn là, phải quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xác định đúng định hướng, mục tiêu phát triển của tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Năm là, phát huy tối đa nội lực và khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển, lòng yêu quê hương của cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thời, tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển tỉnh nhà.

- Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ mở ra một chặng đường phát triển mới, trong bối cảnh tỉnh Cà Mau mới sau hợp nhất, đặt ra những kỳ vọng lớn hơn. Xin đồng chí cho biết những định hướng, mục tiêu trọng tâm mà Đại hội đã xác định?*

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải: Những kết quả quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng vững chắc, tạo đà phát triển trong những năm tới. Tỉnh Cà Mau sau hợp nhất có không gian rộng lớn với nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội, vị trí địa chính trị quan trọng, nhất là vị thế của tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, cửa ngõ giao thương với các nước ASEAN và quốc tế.

Cà Mau phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tỉnh kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, khát vọng lớn, quyết tâm cao cùng sự đoàn kết, thống nhất của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp… sẽ góp phần tạo tiềm lực chính trị, tinh thần to lớn thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững trong tương lai.

Cà Mau đặt mục tiêu, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm (2026-2030) từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 trên 6.000 USD; tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm khoảng 17 tỷ USD; tổng thu ngân sách 5 năm ít nhất 75.000 tỷ đồng.

Đạt được các mục tiêu đã đề ra, Cà Mau xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá để ưu tiên nguồn lực và quyết tâm, quyết liệt triển khai thực hiện các dự án lớn, quan trọng, có tác động và lan tỏa cao, tạo động lực thu hút đầu tư, nhằm tăng trưởng nhanh, bền vững thời gian tới.

Ngư trường lớn cùng nguồn thủy hải sản trù phú tạo điều kiện thuận lợi để Cà Mau phát triển nghề khai thác biển. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Đặc biệt, tỉnh chú trọng các dự án về kết cấu hạ tầng giao thông, sân bay, cảng biển, thủy lợi, công trình văn hóa, thể thao, khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp có lợi thế về kết nối giao thông; các dự án về phát triển năng lượng sạch, công nghiệp chế biến, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 được triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải: Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tỉnh ủy Cà Mau đã chủ động chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, bài bản, đúng theo chỉ đạo của Trung ương.

Các tiểu ban và tổ giúp việc được thành lập, phân công nhiệm vụ rõ ràng, hoạt động hiệu quả. Công tác chuẩn bị văn kiện có nhiều đổi mới, chú trọng lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, thể hiện tầm nhìn chiến lược, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Công tác nhân sự được tiến hành thận trọng, đúng quy định, vừa bảo đảm tính kế thừa, vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển. Công tác tuyên truyền, an ninh, hậu cần, khánh tiết… được triển khai đồng bộ, bước đầu tạo được khí thế phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Ngày 9/9/2025, tại Hà Nội, Tổ Công tác số 1 của Bộ Chính trị do đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước chủ trì, đã có buổi làm việc với đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội. Đến thời điểm hiện tại, các nội dung chuẩn bị cơ bản bám sát kế hoạch; văn kiện, nhân sự, hậu cần, khánh tiết… đều đang hoàn tất những khâu cuối cùng. Dự kiến, Đại hội sẽ diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Tôi tin rằng, với truyền thống đoàn kết, dân chủ, nêu gương và trách nhiệm, sự thống nhất về ý chí và hành động, kinh nghiệm của những nhiệm kỳ trước đây, cùng với khí thế mới từ đại hội này, Đảng bộ tỉnh Cà Mau sẽ phát huy những thành tích, nắm bắt thời cơ, tận dụng được các tiềm năng, lợi thế, vượt qua mọi khó khăn thách thức, cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển toàn diện, năng động, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!./.

