Nhiều ý kiến gợi mở góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau

Ngày 25/8, tại phường Bạc Liêu, Tỉnh ủy Cà Mau phối hợp với Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh hội thảo có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Cà Mau, bởi đây là Văn kiện đầu tiên sau hợp nhất 2 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu cũ. Sau hợp nhất, không gian, dư địa của tỉnh được mở rộng với nhiều tiềm năng và lợi thế vượt trội.

Do đó, Đảng bộ tỉnh kỳ vọng Văn kiện Đại hội đầu tiên sau hợp nhất này thực sự là một bản hoạch định chiến lược, định hình vị thế mới, định hướng cho sự phát triển lâu dài, bền vững của tỉnh; đưa Cà Mau trở thành trung tâm phát triển toàn diện, năng động, xứng tầm với vị thế là địa phương địa đầu cực Nam của Tổ quốc, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 2 phần chính: phản ánh toàn diện, sâu sắc những kết quả Đảng bộ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025; định hướng những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu đã thống nhất với chủ đề, phương châm và bố cục trình bày của dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời nêu ý kiến đóng góp về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Các ý kiến tập trung nêu bật các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế biển; phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa, con người Cà Mau; ưu tiên cho các giải pháp về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tiến sỹ Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Nhóm Nghiên cứu cho rằng, sau hợp nhất, không gian phát triển Cà Mau được mở rộng với nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội. Tỉnh có dư địa và cơ hội để bứt phá phát triển vươn lên trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng cùng với các nguồn lực đang được Trung ương và địa phương ưu tiên đầu tư.

Tuy nhiên, Cà Mau cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. So với các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh có vị thế quy mô kinh tế, tốc độ tăng trưởng thấp, việc phát triển các ngành kinh tế lợi thế không dễ dàng, sức hút lao động và khu vực kinh tế tư nhân chưa cao, năng suất lao động thấp, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, môi trường đầu tư kinh doanh kém cạnh tranh, khu vực tư nhân chưa trở thành động lực chính…

Do đó, đứng trước yêu cầu tăng trưởng và phát triển trong kỷ nguyên mới, Cà Mau cần có tầm nhìn chiến lược và chính sách phù hợp để hóa giải thách thức, nắm bắt thời cơ, định hình tương lai đưa tỉnh phát triển bứt phá trên cơ sở tận dụng mọi lợi thế và không gian phát triển mới.

Quan cảnh hội thảo. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hồ Quốc Bằng, Phó Trưởng Ban phụ trách, Ban Đối ngoại và Phát triển dự án (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, việc đầu tư phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đặc biệt là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sở hữu lực lượng lao động chất lượng cao không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là động lực chiến lược cho tăng trưởng bền vững. Cà Mau cần những chính sách cụ thể và đồng bộ từ việc đổi mới giáo dục-đào tạo, đẩy mạnh liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp cho đến thu hút và giữ chân nhân tài.

Cùng với đó, tỉnh có các chính sách thu hút doanh nghiệp đến địa phương để đầu tư, đi cùng là việc giảm thuế đất, các chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, địa phương cần tận dụng tốt các nguồn lực hiện có, nhất là nguồn nhân lực trẻ nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Bà Lê Thị Ái Nam, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu (cũ) đề nghị, tỉnh Cà Mau cần chú trọng lấy tăng trưởng xanh, bền vững làm định hướng và tạo bước đột phá thực chất cho giai đoạn phát triển mới. Muốn làm được điều này, trước hết địa phương phải khẩn trương điều chỉnh quy hoạch tỉnh cho phù hợp; chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bền vững.

Trong sản xuất, tỉnh cần chú trọng yếu tố “thuận thiên” và khai thác tối đa lợi thế sẵn có để thúc đẩy phát triển sản xuất như: đẩy mạnh nhân rộng mô hình lúa chất lượng cao, giảm phát thải khí nhà kính; phát triển điện gió, điện mặt trời, điện khí; các dự án du lịch sinh thái kết hợp giữa các hạng mục công trình mới xây dựng phục vụ du khách nhưng cần quan tâm bảo vệ môi trường, hạn chế thấp nhất việc phá hủy môi trường tự nhiên...

Phát biểu kết luận, ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đánh giá, với gần 20 phát biểu tham luận tại hội thảo đã giúp nhận diện rõ hơn về tiềm năng, lợi thế, cơ hội và thách thức của Cà Mau sau hợp nhất.

Các ý kiến đóng góp có giá trị lý luận và thực tiễn cao; là nguồn dữ liệu quan trọng để Ban Tổ chức hội thảo tổng hợp đầy đủ và hệ thống hóa các ý kiến để tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau mong muốn, thời gian tới, các đại biểu tiếp tục quan tâm, đóng góp trí tuệ, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xây dựng tỉnh ngày càng phát triển./.

