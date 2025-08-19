Ngày 19/8, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ khởi công dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau với tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng.

Ông Đào Việt Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) nhấn mạnh, Cảng hàng không Cà Mau là cảng hàng không nội địa có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng-an ninh, đồng thời giữ vai trò là cửa ngõ giao thông hàng không kết nối cực Nam của Tổ quốc với các trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước.

Tuy nhiên, sau thời gian dài khai thác, cơ sở hạ tầng hiện hữu của Cảng hàng không Cà Mau có quy mô nhỏ, chỉ đáp ứng khai thác các loại tàu bay tầm thấp, đường bay ngắn, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển ngày càng cao về giao thông, kinh tế, du lịch và an ninh quốc phòng của tỉnh Cà Mau và khu vực.

Việc đầu tư mở rộng và nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong khai thác hàng không dân dụng, mà còn là yếu tố quan trọng trong bảo đảm quốc phòng-an ninh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy du lịch và thu hút đầu tư cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không Cà Mau đạt cấp 4C, công suất 1 triệu hành khách/năm và 1.000 tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác là Code C (A320, A321 hoặc tương đương), với phương thức tiếp cận hạ cánh CAT I đầu 27 và giản đơn đầu 09.

Tầm nhìn đến năm 2050, cảng hàng không được định hướng nâng công suất lên 3 triệu hành khách/năm và 3.000 tấn hàng hóa/năm, tiếp tục duy trì là sân bay cấp 4C và sân bay quân sự cấp II.

Về hạ tầng kỹ thuật, sân đỗ tàu bay thời kỳ 2021-2030 được quy hoạch tại phía nam đường cất hạ cánh, đáp ứng khoảng bốn vị trí đỗ. Đến năm 2050, sân đỗ sẽ được mở rộng ra phía bắc, đồng bộ với khu hàng không dân dụng mới, đáp ứng khoảng 10 vị trí đỗ, đồng thời có quỹ đất dự trữ mở rộng khi cần thiết.

Nhà ga hành khách hiện hữu sẽ được mở rộng trong giai đoạn đến 2030, đảm bảo công suất phục vụ 1 triệu hành khách/năm. Từ năm 2050, sẽ xây dựng nhà ga hành khách mới phía bắc đường cất hạ cánh với công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm, có quỹ đất phát triển dự phòng.

Về hàng hóa, thời kỳ 2021-2030 sẽ quy hoạch kho hàng phía tây nhà ga, gần sân đỗ tàu bay hiện hữu, công suất khoảng 1.000 tấn/năm. Từ năm 2050, sẽ bố trí kho hàng phía đông nhà ga mới, đáp ứng công suất khoảng 3.000 tấn/năm.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030 khoảng 184,22 ha. Tầm nhìn đến năm 2050, diện tích sử dụng đất sẽ tăng lên khoảng 244,43 ha.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã ghi nhận và biểu dương các cấp chính quyền và nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng từ dự án đã đồng thuận, ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được khởi công theo đúng kế hoạch.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện cũng đề nghị, trong thời gian tới, để dự án sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, các sở, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Hàng không Việt Nam, các đơn vị thi công kịp thời tháo gỡ các khó khăn. Cùng đó, Tổng công ty Hàng không Việt Nam quan tâm chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch.

Tỉnh Cà Mau xác định, dự án nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Cà Mau có ý nghĩa rất quan trọng đối với vì sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Cảng hàng không Cà Mau sẽ đạt cấp 4C sẽ khai thác được tàu Airbus 320, 321 và tương đương.

Đây là điều kiện để kết nối giao thương rất là nhanh, rút ngắn khoảng cách giữa tỉnh Cà Mau với các địa phương trong cả nước, đặc biệt là các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các địa phương khác. Đây là phương thức vận tải để rút ngắn thời gian vận chuyển và kết nối giao thương rất hiệu quả.

Đồng thời, tỉnh Cà Mau cũng xác định, dự án nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Cà Mau đạt cấp 4C sẽ là một cú huých về phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ để thu hút khách du lịch, giao thương hàng hóa của Cà Mau đi các nơi cũng như các nơi về Cà Mau.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau và lãnh đạo ACV đã trao quà đến các hộ dân tiêu biểu trong công tác bàn giao mặt bằng cho Dự án Mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau./.

