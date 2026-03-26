Việt Nam-Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa có cuộc làm việc với Thứ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Luke Lindberg tại trụ sở Bộ Công Thương.

Tại cuộc làm việc, hai bên khẳng định nông nghiệp là một trong những trụ cột quan trọng của khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ và thống nhất đánh giá cao tính bổ trợ giữa hai nền nông nghiệp.

Việt Nam có thế mạnh về nông sản nhiệt đới, thủy sản, đồ gỗ; trong khi Hoa Kỳ là nguồn cung quan trọng các nguyên liệu đầu vào như đậu tương, ngô, lúa mì, sữa. Cấu trúc thương mại này tạo chuỗi cung ứng hài hòa, không cạnh tranh trực tiếp, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người tiêu dùng hai nước.

Thứ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Luke Lindberg nhấn mạnh: Việt Nam là thị trường chiến lược, thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Việc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự kiến tổ chức tới hai đoàn giao thương nông nghiệp quy mô lớn trong năm 2026 cho thấy rõ tiềm năng hợp tác rộng mở và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, năm 2025, xuất khẩu nông sản Hoa Kỳ sang Việt Nam tăng kỷ lục 45%, với các nhóm hàng chủ lực đồng loạt bứt phá, như ngô tăng khoảng 60%, đậu tương tăng trên 40% và bông tăng gần 30%, cho thấy Việt Nam đang nổi lên là một trong những thị trường tiêu thụ nông sản năng động nhất của Hoa Kỳ.

Về định hướng hợp tác mới, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết: Việt Nam đang đẩy nhanh lộ trình triển khai xăng E10 và tiến tới E15, E20 trên toàn quốc, qua đó tạo nhu cầu lớn đối với ethanol, ngô và sắn.

Phía Hoa Kỳ bày tỏ đặc biệt quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam bảo đảm an ninh năng lượng, nhất là trong lĩnh vực sản xuất và nhập khẩu ethanol, đồng thời mở rộng hợp tác nông nghiệp gắn với chuyển đổi năng lượng xanh.

Hai bên thống nhất duy trì trao đổi chặt chẽ ở cấp kỹ thuật, chủ động tháo gỡ vướng mắc và chuẩn bị cho các hoạt động hợp tác lớn thời gian tới. Cuộc làm việc khẳng định đà hợp tác tích cực, tạo nền tảng đưa nông nghiệp trở thành động lực tăng trưởng chiến lược, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển sâu sắc, bền vững và hiệu quả hơn trong giai đoạn tới./.

