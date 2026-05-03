Dự trữ khí đốt của EU chạm đáy 5 năm, áp lực nguồn cung gia tăng

Dữ liệu mới cho thấy lượng khí đốt dự trữ của EU giảm xuống 32,73%, mức thấp nhất 5 năm, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông ảnh hưởng tới vận chuyển LNG khiến giá khí đốt tăng mạnh trên thị trường.

Bích Liên
Hệ thống đường ống dẫn khí đốt gần Garelsweerd, tỉnh Groningen, Hà Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo dữ liệu từ Hiệp hội Cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu (GIE), mức dự trữ khí đốt trong các cơ sở lưu trữ của Liên minh châu Âu (EU) là 32,73% vào cuối tháng Tư, mức thấp nhất trong 5 năm.

So sánh trong cùng kỳ này trong năm 2025, tỷ lệ này đạt 39,52%. Năm 2024 là 62,44%, năm 2023 là 59,73%, và năm 2022 đạt 33,47%.

Cuối tháng Ba, Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga, ông Alexey Miller nhận định mức dự trữ khí đốt trong các cơ sở lưu trữ của EU có thể được mô tả là ở mức thấp nghiêm trọng đối với một châu Âu hiện đại.

Ông Miller cũng dự báo lượng dự trữ khí đốt trong các cơ sở của EU thậm chí có thể không đạt đến 70% vào đầu mùa khai thác tiếp theo.

Dù đã hết tháng Tư (tức là hết mùa Đông), một số quốc gia châu Âu vẫn tiếp tục rút khí đốt ròng từ kho dự trữ.

Các số liệu trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông kéo dài hơn 2 tháng qua, ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển khí đốt qua eo biển Hormuz.

Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng ở vùng Vịnh đã cắt đứt khoảng 20% nguồn cung LNG toàn cầu. Nhiều cơ sở LNG của Qatar bị hư hại, trong khi các tàu chở hàng không thể đi qua eo biển Hormuz do mối đe dọa an ninh.

Hoạt động xuất khẩu từ vùng Vịnh bị đình trệ đang đẩy giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên thị trường quốc tế tăng vọt. Giá khí đốt giao dịch quốc tế đã tăng tới 84% tại châu Âu và 108% tại châu Á kể từ khi giao tranh bùng phát.

Hiện tại, giá khí đốt trung bình tại các khu vực này đang dao động ở mức 21-22 USD/mmBtu (triệu đơn vị nhiệt Anh)./.

(TTXVN/Vietnam+)
