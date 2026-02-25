Đức đề xuất bán tàu ngầm cho Canada, đổi lấy khí tự nhiên hóa lỏng

Thế giới

Berlin muốn mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Canada nhằm đa dạng hóa nguồn cung, vốn hiện phụ thuộc chủ yếu vào Mỹ. Thông tin do báo Bild đăng tải ngày 25/2.

Phương Hoa
Nhà máy khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đức và Na Uy đang đề xuất bán 12 tàu ngầm cho Canada trong khuôn khổ một thỏa thuận hợp tác song phương.

Đổi lại, Berlin muốn mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Canada nhằm đa dạng hóa nguồn cung, vốn hiện phụ thuộc chủ yếu vào Mỹ. Thông tin do báo Bild đăng tải ngày 25/2.

Trước đó, Phó Đô đốc Angus Topshee của Hải quân Hoàng gia Canada cho biết Ottawa đang xem xét khả năng mua 12 tàu ngầm theo một thỏa thuận liên chính phủ, tận dụng cơ hội đầu tư từ quan hệ đối tác chiến lược tiềm năng.

Theo báo “The Globe and Mail,” Canada đã rút gọn danh sách đối tác cung cấp tàu ngầm xuống còn hai ứng viên: Tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc và liên danh Đức-Na Uy ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Phía Canada cũng để ngỏ khả năng đối tác trúng thầu sẽ cam kết mua LNG của nước này.

Liên quan hợp tác công nghiệp, Tập đoàn Volkswagen được cho là đã cam kết xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện tại thành phố St. Thomas (Canada) thông qua công ty con PowerCo.

Thỏa thuận dự kiến được thảo luận trong cuộc họp kín của Ủy ban Kinh tế Quốc hội Đức.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Katherina Reiche cùng Bộ trưởng Công nghiệp Canada Melanie Joly đã ký tuyên bố chung về tăng cường hợp tác trong ngành ôtô.

Hiện hơn 90% nguồn LNG của Đức là mua từ Mỹ. Berlin đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung năng lượng trong bối cảnh biến động thị trường toàn cầu./.

