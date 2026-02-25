Canada công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,5 tỷ USD cho Ukraine

Theo RIA Novosti/AFP, ngày 24/2, Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty thông báo nước này sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 2 tỷ đôla Canada (tương đương 1,5 tỷ USD) cho Ukraine trong tài khóa 2026-2027, đồng thời sẽ cung cấp thêm 400 xe bọc thép.

Phát biểu trước báo giới, ông McGuinty xác nhận: “Chúng tôi đã chuẩn bị 2 tỷ CAD dành cho việc hỗ trợ quân sự đối với Ukraine, bắt đầu từ tài khóa mới vào ngày 1/4 tới... Chúng tôi cũng sẽ gửi thêm 400 xe bọc thép tới Ukraine.”

Cùng ngày, tại buổi họp báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen khẳng định Liên minh châu Âu (EU) sẽ thúc đẩy việc giải ngân khoản vay 90 tỷ euro (tương đương 106 tỷ USD) dành cho Ukraine, bất chấp sự phản đối từ phía Hungary.

Ngày 20/2, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Peter Szijjarto tuyên bố Hungary sẽ chặn giải ngân khoản vay quân sự trị giá 90 tỷ euro (106 tỷ USD) của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine, đến khi hoạt động trung chuyển dầu thô của Nga qua đường ống Druzhba được khôi phục.

Trong tuyên bố ghi hình được đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân chính thức, Bộ trưởng Szijjarto cho biết Ukraine kiên quyết không nối lại hoạt động vận chuyển dầu đến Hungary “bất chấp việc không có bất kỳ trở ngại vật lý hoặc kỹ thuật nào.”

Ông cáo buộc Kiev sử dụng thủ đoạn phong tỏa đường ống Druzhba để gây áp lực chính trị lên Budapest trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Hungary.

Theo báo cáo của Tổng Thanh tra Đặc biệt gửi Quốc hội Mỹ, sáu quốc gia thành viên NATO đã chi tổng cộng 2 tỷ USD để mua trang thiết bị quân sự cho Ukraine kể từ tháng 8/2025.

Báo cáo công bố ngày 19/2 nêu rõ: "Từ tháng 8/2025 đến hết quý 1 của tài khóa 2026, Bộ Chiến tranh Mỹ đã tiếp nhận khoản đóng góp 2,06 tỷ USD từ 6 quốc gia NATO."

Số tiền này được sử dụng để mua sắm các dịch vụ và trang thiết bị quân sự cho Ukraine.

Tài liệu này cũng lưu ý khoản viện trợ trực tiếp của Mỹ dành cho Ukraine đã giảm mạnh từ mức hàng tỷ USD xuống còn hàng trăm triệu USD.

Cụ thể, báo cáo nêu rõ: "Chỉ có 3,92 tỷ USD trong ngân sách phân bổ cho tài khóa 2025 và khoảng 220 triệu USD trong ngân sách tài khóa 2026 được giải ngân."

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, Quốc hội Mỹ được cho là đã phê duyệt tổng cộng 187,8 tỷ USD viện trợ cho Kiev.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 64,5 tỷ USD trong số đó chưa được giải ngân./.

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã hối thúc các nhà ngoại giao sử dụng mọi công cụ để hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.