Nga sẽ chiến đấu đến khi đạt được mục tiêu tại Ukraine

AFP đưa tin người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24/2 tuyên bố Nga chưa đạt được toàn bộ mục tiêu trong cuộc xung đột ở Ukraine và sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi hoàn tất.

Tuyên bố này được đưa ra đúng dịp tròn 4 năm Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov lập luận: “Các mục tiêu vẫn chưa được hoàn toàn đạt được, đó là lý do chiến dịch quân sự tiếp diễn."

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã không đạt được mục tiêu kiểm soát Ukraine.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường “hỗ trợ quân sự, tài chính và nhân đạo” cho Kiev.

Phát biểu tại trụ sở NATO, ông Rutte khẳng định: “Sự hỗ trợ này là rất cần thiết. Ukraine cần đạn dược hôm nay và mỗi ngày cho đến khi tình trạng đổ máu chấm dứt," nhấn mạnh hòa bình bền vững đòi hỏi lực lượng Ukraine đủ mạnh cùng những đảm bảo an ninh hiệu quả từ phía các đối tác./.

Tròn 4 năm xung đột tại Ukraine: Các bên kêu gọi thúc đẩy đối thoại Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine mong muốn một nền hòa bình “mạnh mẽ, bền vững và lâu dài,” đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần được người dân Ukraine chấp nhận.