Ukraine tấn công nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo của Nga

Hình ảnh ghi lại của các nhân chứng tại hiện trường cho thấy cuộc tấn công của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy Votkinsk.

Nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa Votkinsk của Nga. (Nguồn: antikor.ua)
Nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa Votkinsk của Nga. (Nguồn: antikor.ua)

Ngày 21/2, Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Flamingo để tấn công nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa Votkinsk của Nga, nơi xuất xưởng tên lửa cho các hệ thống Iskander-M, Topol-M cũng như Oreshnik.

Trong bài đăng trên ứng dụng Telegram, Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết cuộc tấn công sử dụng tên lửa hành trình FP-5 Flamingo.

Trong khi đó, Thống đốc Udmurtia Alexander Brechalov cũng xác nhận về một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine.

Nhà máy Votkinsk là một trong những trung tâm quan trọng nhất của tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga khi là nơi sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 Yars, Yars-S và Yars-M, tên lửa đạn đạo ZM-30 (R-30) Bulava dành cho tàu ngầm, tên lửa đạn đạo 9M723-1 dành cho hệ thống Iskander-M cũng như 9-S-7760 cho hệ thống Kinzhal phóng từ máy bay./.

