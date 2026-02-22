Ukraine tấn công nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo của Nga

Ngày 21/2, Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Flamingo để tấn công nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa Votkinsk của Nga, nơi xuất xưởng tên lửa cho các hệ thống Iskander-M, Topol-M cũng như Oreshnik.

Trong bài đăng trên ứng dụng Telegram, Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết cuộc tấn công sử dụng tên lửa hành trình FP-5 Flamingo.

Hình ảnh ghi lại của các nhân chứng tại hiện trường cho thấy cuộc tấn công của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy Votkinsk.

Trong khi đó, Thống đốc Udmurtia Alexander Brechalov cũng xác nhận về một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine.

Nhà máy Votkinsk là một trong những trung tâm quan trọng nhất của tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga khi là nơi sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 Yars, Yars-S và Yars-M, tên lửa đạn đạo ZM-30 (R-30) Bulava dành cho tàu ngầm, tên lửa đạn đạo 9M723-1 dành cho hệ thống Iskander-M cũng như 9-S-7760 cho hệ thống Kinzhal phóng từ máy bay./.

Ukraine sẵn sàng nâng cấp đàm phán hòa bình với Nga Kiev hiện đã sẵn sàng cho cuộc gặp cấp lãnh đạo của 3 bên, vì sự kiện này có thể giúp vượt qua những khác biệt không thể giải quyết được ở cấp đàm phán kỹ thuật.