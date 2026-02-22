Ba Lan để ngỏ khả năng rải mìn tại biên giới phía Đông

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 21/2, Ba Lan cảnh báo sẽ triển khai mìn sát thương chống bộ binh tại khu vực biên giới phía Đông nhằm tăng cường năng lực phòng thủ.

Động thái được đưa ra sau khi nước này chính thức rút khỏi Công ước Ottawa năm 1997 về cấm loại vũ khí này.

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Paweł Zalewski cho biết mìn là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong cấu trúc phòng thủ mà nước này đang xây dựng tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo ông, các bãi mìn sẽ được triển khai để bảo vệ biên giới với vùng Kaliningrad của Nga và với Belarus.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố Vácsava có khả năng rải mìn dọc biên giới phía Đông trong vòng 48 giờ nếu xuất hiện mối đe dọa. Quan chức Ba Lan nhấn mạnh mìn chỉ được sử dụng trong trường hợp có mối đe dọa thực tế.

Theo phía Ba Lan, các loại mìn dự kiến được triển khai sẽ do các nhà sản xuất trong nước chế tạo. Động thái của Vácsava diễn ra trong bối cảnh các quốc gia ở sườn phía Đông NATO gia tăng các biện pháp phòng thủ trước những lo ngại về an ninh khu vực, đồng thời làm dấy lên tranh luận quốc tế về việc sử dụng trở lại loại vũ khí từng bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ.

Ba Lan đã phê chuẩn Công ước Ottawa vào năm 2012 và tiêu hủy kho dự trữ mìn sát thương chống bộ binh.

Tuy nhiên, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, Ba Lan cùng một số quốc gia khác đã tuyên bố ý định rút khỏi hiệp ước này. Nga và Mỹ chưa từng ký kết công ước trên./.

