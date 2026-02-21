Thế giới

Châu Âu

Ukraine sẵn sàng nâng cấp đàm phán hòa bình với Nga

Kiev hiện đã sẵn sàng cho cuộc gặp cấp lãnh đạo của 3 bên, vì sự kiện này có thể giúp vượt qua những khác biệt không thể giải quyết được ở cấp đàm phán kỹ thuật.

Tâm Hằng
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa nước này với Nga và Mỹ có thể sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày tới.

Kiev hiện đã sẵn sàng cho cuộc gặp cấp lãnh đạo của 3 bên, vì sự kiện này có thể giúp vượt qua những khác biệt không thể giải quyết được ở cấp đàm phán kỹ thuật.

Sau khi nghe báo cáo của nhóm đàm phán về kết quả cuộc gặp vừa qua tại Geneva (Thụy Sĩ) , Tổng thống Zelensky cho rằng các bên vẫn còn cơ hội thực sự để chấm dứt xung đột.

Ông kỳ vọng cuộc gặp tiếp theo sẽ diễn ra ngay trong tháng này và hiện các bên đang tiến hành các bước “để đảm bảo các nhà lãnh đạo sẵn sàng gặp gỡ và giải quyết vấn đề chưa đạt được ở cấp đàm phán.” Ông cũng nhấn mạnh “cần tăng cường vai trò của châu Âu" trong đàm phán.

Vòng đàm phán kéo dài 2 ngày giữa Ukraine, Mỹ và Nga kết thúc tại Geneva hôm 18/2. Sau cuộc đàm phán, Tổng thống Zelensky tuyên bố đã có tiến triển về các vấn đề quân sự, đặc biệt là việc giám sát lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, các bên vẫn còn khác biệt lập trường trong các vấn đề chính trị, trong đó có vấn đề lãnh thổ, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và các vấn đề khác.

Trong khi đó, người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Nga, ông Vladimir Medinsky, thừa nhận cuộc đàm phán diễn ra “khó khăn nhưng mang tính chuyên môn.”

Ông Vladimir Medinsky cũng cho biết vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức “trong tương lai gần”./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ukraine #sẵn sàng #nâng cấp #đàm phán hòa bình Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.