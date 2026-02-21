Ukraine sẵn sàng nâng cấp đàm phán hòa bình với Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa nước này với Nga và Mỹ có thể sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày tới.

Kiev hiện đã sẵn sàng cho cuộc gặp cấp lãnh đạo của 3 bên, vì sự kiện này có thể giúp vượt qua những khác biệt không thể giải quyết được ở cấp đàm phán kỹ thuật.

Sau khi nghe báo cáo của nhóm đàm phán về kết quả cuộc gặp vừa qua tại Geneva (Thụy Sĩ) , Tổng thống Zelensky cho rằng các bên vẫn còn cơ hội thực sự để chấm dứt xung đột.

Ông kỳ vọng cuộc gặp tiếp theo sẽ diễn ra ngay trong tháng này và hiện các bên đang tiến hành các bước “để đảm bảo các nhà lãnh đạo sẵn sàng gặp gỡ và giải quyết vấn đề chưa đạt được ở cấp đàm phán.” Ông cũng nhấn mạnh “cần tăng cường vai trò của châu Âu" trong đàm phán.

Vòng đàm phán kéo dài 2 ngày giữa Ukraine, Mỹ và Nga kết thúc tại Geneva hôm 18/2. Sau cuộc đàm phán, Tổng thống Zelensky tuyên bố đã có tiến triển về các vấn đề quân sự, đặc biệt là việc giám sát lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, các bên vẫn còn khác biệt lập trường trong các vấn đề chính trị, trong đó có vấn đề lãnh thổ, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và các vấn đề khác.

Trong khi đó, người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Nga, ông Vladimir Medinsky, thừa nhận cuộc đàm phán diễn ra “khó khăn nhưng mang tính chuyên môn.”

Ông Vladimir Medinsky cũng cho biết vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức “trong tương lai gần”./.

Ukraine sẵn sàng đàm phán với Mỹ và Nga về tiến trình hòa bình Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các cuộc gặp sắp tới "dự kiến sẽ diễn ra tại Mỹ" và Kiev sẵn sàng tham gia theo bất kỳ hình thức nào để có thể tiến gần hơn tới hòa bình.